Vínculo. Uñac siempre ha remarcado su pasado en el municipalismo, por su gestión en Pocito. Así, en el Ejecutivo provincial impulsó y sacó una ley de coparticipación. Mientras tanto, continúa con el refuerzo salarial a las comunas.

Como los sueldos de los municipales quedaron congelados en los porcentajes de aumento establecidos antes de que la inflación se disparara, la gestión uñaquista salió a auxiliar a las comunas. El gobernador Sergio Uñac confirmó ayer que destinará poco más de 57 millones de pesos a los departamentos para que los intendentes apliquen la llamada cláusula gatillo, con el objetivo de cubrir la diferencia entre la suba salarial que acordaron y el incremento del índice de precios. La plata que aportará el Ejecutivo servirá para que los jefes comunales puedan ofrecer un 30,3 por ciento, aunque desde el Ministerio de Hacienda explicaron que en diciembre verán el nivel de inflación y si sigue la escalada (se habla del 42 por ciento), se sentarán a dialogar con los intendentes para que también hagan un esfuerzo y no descartaron otro auxilio provincial.



En el Gobierno hicieron números y decidieron distribuir fondos para que los sueldos de los municipales no queden desfasados con respecto a la inflación. Así, el Ejecutivo envió el lunes un proyecto de ley que contiene el refuerzo de 57.026.140 pesos para los 19 municipios, el cual será tratado mañana sobre tablas en la Cámara de Diputados y se descarta su aprobación. El objetivo es que a fin de mes los jefes departamentales ya cuenten con el dinero y vayan aplicando los incrementos de acuerdo a la diferencia inflacionaria. No es la única noticia para las comunas, ya que recibirán una compensación de Nación para los cuatro meses que quedan del año por la eliminación del Fondo de la Soja.



En ese marco, la gestión uñaquista tratará de poner en un plano de igualdad, o en la mayor medida posible, a los trabajadores de la administración pública provincial con los municipales. Los primeros se vieron beneficiados, luego de las paritarias y discusiones salariales entre el Gobierno y los gremios, con una suba del 17 por ciento más la cláusula gatillo, la cual se activa si la inflación supera ese porcentaje y sirve para cubrir la diferencia. En agosto, la inflación llegó al 24,3 por ciento, por lo que los estatales percibirán esos 7,3 puntos de compensación.



A su vez, la provincia les giró en abril a los municipios cerca de 293 millones de pesos para que les hagan frente al incremento salarial del 17 por ciento para sus empleados. Pero como las comunas son autónomas, cada una definió sus respectivos porcentajes. Así, muchas se plegaron a la cifra que estableció el Gobierno y otras dieron sumas que llegaron hasta el 19 por ciento. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, explicó que en la distribución de los 57 millones de pesos se han contemplado las subas que ha otorgado cada comuna y a partir de ahí, el Ejecutivo enviará los fondos para que alcancen el 30,3 por ciento. No obstante, el alfil uñaquista no descartó que en diciembre, con un informe más fino de la inflación anual acumulada y los recursos propios, pueda haber otra ayuda, no sin antes remarcar que deberán existir "esfuerzos compartidos", en referencia al aporte que también deben hacer los municipios. El auxilio financiero en materia salarial se debe a que los municipios históricamente han recibido sumas fijas y discrecionales, a voluntad del Gobierno provincial de turno, las que se ven desfasadas en épocas inflacionarias como la actual. La gestión de Sergio Uñac revertirá ese escenario el año que viene cuando se ponga en vigencia la ley de coparticipación que impulsó. La misma está atada a una base de ingresos locales y nacionales, con un reparto a partir de parámetros objetivos, por lo que las comunas tendrán más recursos y podrán diagramar sus inversiones. Así dejará de existir el refuerzo salarial del Ejecutivo.





Otros fondos

Junto con la ley de coparticipación, el Gobierno creó dos fondos para los municipios. Uno de ellos es para asistencia en casos de emergencia financiera, económica, social o institucional, mientras que el otro es para fomentar el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico y urbano. Para acceder a dichos recursos, las comunas deben cumplir las pautas de responsabilidad fiscal.