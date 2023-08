La gestión uñaquista definirá hoy si otorga o no una suma fija a sus trabajadores, luego de la iniciativa nacional del ministro de Economía, Sergio Massa. Tal como lo indicó ayer Sergio Uñac, la decisión está en manos de la ministra de Hacienda, Marisa López, quien confirmó a este medio que "todavía no está definido" y que "mañana (por hoy) sabremos". También dijo que, "por el momento, no tengo certeza", mientras que recordó que "acabamos de acordar una paritaria con un incremento muy importante en el costo salarial", por lo que "vamos a seguir analizando la medida". Desde el Ejecutivo indicaron que no están cerrados a la propuesta "ni por un sí, ni por un no", aunque abrieron el paraguas remarcando lo que dijo ayer el Gobernador: "Vemos complicado poder otorgarlo". El bono de Nación implica una suma de 60 mil pesos, a pagar en dos cuotas de 30 mil pesos, para todos aquellos trabajadores que ganan hasta 400 mil pesos.

Al estirar un día más la definición, San Juan pasó a integrar el pequeño lote de tres provincias que, hasta el momento, no han decidido si se sumarán a la iniciativa nacional. En ese grupo se encuentran Formosa y Corrientes. Además, todas las provincias recibieron ayer la presión del presidente Alberto Fernández, quien, en un discurso en Catamarca, apuntó contra los empresarios y los gobernadores que se niegan a dar el incremento que el domingo anunció Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria (ver página 6). Los distritos que han dicho que darán una suma a sus trabajadores son La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires y Río Negro, mientras los que se han negado son Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, La Pampa y Neuquén. San Luis y Chubut ya pagaron.

Ante la consulta por la suma fija, Uñac remarcó ayer que "hemos acordado hace muy poquito, en reunión paritaria, qué es lo que podíamos acordar y cuáles eran los mecanismos de revisión que se iban a establecer para los próximos meses. En ese marco, volver a tensionar las cuentas públicas y, además, a tres meses de entregar el gobierno, me parece que ya sería materia de definiciones para el próximo gobierno". Esa postura fue mantenida por la titular de la cartera contable, quien dijo que "acabamos de acordar una paritaria con un incremento muy importante en el costo salarial".

La provincia cerró hace ocho días la negociación con los maestros, a los que, al igual que al resto de los estatales, se les liquidará el viernes su sueldo con un incremento del 15 por ciento al básico, más otros ítems. En el Ministerio de Hacienda habían indicado que el impacto total de la suba salarial era de 2.000 millones de pesos, por lo que la administración pasará de destinar 21 mil millones a 23.000 millones de pesos en salarios. En el caso del bono de 60 mil pesos, está previsto para aquellos que ganan menos de 400 mil pesos. De los 42 mil empleados públicos, se estima que hay unos 30 mil que están debajo de esa cifra, por lo que dar la suma no remunerativa por única vez implicaría un gasto total de unos 1.800 millones de pesos o casi mil millones por mes.