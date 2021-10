Tal como lo adelantó este medio, el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, mantuvo ayer un encuentro con los referentes de cada uno de los gremios estatales, con el objetivo de analizar un posible aumento salarial. Durante la reunión, en la que cada sector expuso la necesidad de una recomposición para que el sueldo de los agentes no pierda frente a la inflación, la titular de la cartera contable confirmó que habrá una suba al manifestar que "vamos a trabajar en un esquema y alguna solución vamos a proponer", mientras que aclaró que la misma todavía está en análisis, que el límite de la provincia es la recaudación, y que el monto y el mecanismo de liquidación se dará a conocer durante esta semana. Así, la funcionaria no descartó que pueda haber un aumento del 7 por ciento con el salario de octubre o una recomposición mayor que abarque los últimos tres meses del año, como el 15 por ciento de incremento que solicitó formalmente ayer UPCN.

La reunión surgió a pedido de los gremios que, ante el avance de la inflación, solicitaron a Hacienda adelantar el encuentro que estaba previsto para el mes que viene, el cual había sido acordado oportunamente por las partes. También, la organización comandada por José "Pepe" Villa viene sufriendo presiones de estatales, quienes en distintas asambleas, vienen criticando la pasividad de los sindicatos frente al Gobierno provincial. La urgencia de los sindicatos se dio tras el último valor de inflación que dio a conocer el INDEC y que arrojó una suba de precios del 3,5 por ciento para septiembre, lo que acumuló un aumento del 37 por ciento en lo que va del año. Dicha cifra supera por siete puntos a lo que la gestión uñaquista ya otorgó a sus agentes tras el acuerdo salarial que cerró a principio de año, que estableció una recomposición del 20 por ciento por el desfasaje inflacionario del 2020, más un 30 por ciento para este año, uno de los mejores acuerdos del país, según los gremios. Incluso, tras los datos oficiales del INDEC, y al ser consultado por este medio, el gobernador Sergio Uñac había señalado que "voy a hacer el máximo esfuerzo para que no se desacople el salario con el poder adquisitivo y la inflación. Durante estos 15 días, vamos a hacer el máximo esfuerzo para mantener bien acoplado el salario con el poder adquisitivo" de los trabajadores estatales.

Presencia. Cada uno de los gremios que representan a los trabajadores estatales

expresó su postura sobre la necesidad de un aumento salarial.

Sobre la confirmación de un nuevo aumento, López indicó que "alguna solución vamos a dar" y que será "el máximo esfuerzo posible manteniendo el equilibrio fiscal que tiene la provincia". A su vez, sostuvo que por el encuentro de ayer, no sería necesario mantener la reunión prevista para el mes que viene, pero que "si surge la necesidad de encontrarnos otra vez, lo vamos a hacer, porque el diálogo está abierto". Por otro lado, no descartó que el aumento se incorpore en la liquidación este mes y que no surja a través de planilla complementaria. Sobre ese punto, el secretario Gremial de UPCN, Enrique Funes, afirmó que ese fue un pedido porque "queremos que la liquidación no se extienda más en el tiempo". Así afirmó que "tendremos una respuesta durante estos días y lo que buscamos es que el pago no sea por planilla". Si desde Hacienda deciden hacer frente a un aumento del 7 por ciento, el costo estimado ascendería a los 200 millones de pesos por mes.

La reunión, que se realizó al mediodía, demandó casi dos horas. Estuvieron presentes todos los gremios estatales, desde los docentes de UDAP, UDA y AMET, hasta ATE, ATSA y SOEME.

Inflación prevista

Según el último informe de septiembre que realizó el Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM), la inflación prevista para este año alcanza el 48,2 por ciento. Esto es, 18,2 puntos más que el acuerdo de los estatales.

Adelanto

En agosto, el Gobierno adelantó a ese mes el último tramo del 7 por ciento del acuerdo salarial, el cual estaba previsto para octubre. Así, completó el aumento global del 30 por ciento. También dispuso una suba en los contratos y las asignaciones familiares.