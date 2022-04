El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que conduce Marcelo Yornet, avanzará la semana que viene en el proyecto que tiene como objetivo poner a la venta terrenos para que futuros beneficiarios puedan construir sus casas a través de la Operatoria Individual. Según confirmó el funcionario, se llevará adelante la adjudicación de la licitación que se realizó a mediados de febrero, para tareas de urbanización destinados al barrio Valle del Sol, ubicado en Rawson, que contendrá 930 lotes los que estarán disponibles para la venta. Con la adjudicación y posterior firma de los contratos, Yornet indicó que en cinco meses se abrirá la inscripción para interesados, lo que ocurrirá en septiembre o a más tardar en octubre. El plazo de espera se debe a la necesidad de contar con una obra de urbanización iniciada, para que aquellos que salgan adjudicados comiencen a pagar cuotas por el terreno y luego apliquen a la operatoria individual.

El proyecto de venta de lotes por parte del IPV es una iniciativa destinada a la clase media, ya que es necesario que el grupo familiar cuente con ingresos que no sean menores a tres salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Esto es que, según el valor actual de ese índice, es necesario que la familia acredite recursos por 116.820 pesos. De acuerdo a lo que determinó el Consejo Nacional del Empleo, ese monto será de 126.720 pesos en junio, de 136.620 pesos en agosto y de 143.550 pesos en diciembre. Además de ese requisito, debe cumplir con otros que están establecidos para la Operatoria Individual. La necesidad de contar con esos ingresos se debe a que la repartición debe asegurar el pago de una cuota mínima, que no debe superar el 20 por ciento de los ingresos acreditados por la familia. Según los datos actualizados del IPV, hoy ese canon va entre los 17.000 mil a los 25.500 pesos por mes, dependiendo de la cantidad de años que se elija para cancelar el crédito, 20, 25 y 30 años.

Según explicó el titular de la repartición, con la adjudicación y la firma de los contratos, las obras de urbanización del terreno están previstas para comenzar el mes que viene con un plazo de ejecución de 12 meses. Las tareas contemplan la instalación de cañerías de agua potable, energía eléctrica, alumbrado, gas y cloacas. Se trata de un proyecto oneroso con un presupuesto oficial que ascendió a los 1.044.561.585 pesos, recursos que serán aportados por Nación, a través del "Plan Nacional De Suelo Urbano", gracias a un convenio que firmó la provincia con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien viene apoyando la ejecución local de viviendas. Al tratarse de un proyecto de 930 lotes, y para asegurar participación en la licitación, el IPV dividió el terreno en tres. Al proceso se presentaron siete empresas locales y según confirmó el funcionario, las firmas presentaron ofertas en línea con el presupuesto, unos 350 millones de pesos por sector. Así, la semana que viene serán notificados los ganadores.

Sobre la inscripción a interesados, Yornet indicó que "tenemos previsto hacer un llamado especial en septiembre para que se inscriban al programa. Si hay más inscriptos que lotes, vamos a hacer un sorteo, si no, será adjudicación directa". A su vez recordó que "una vez que el interesado abone el 50 por ciento del lote, accederá a la Operatoria Individual. No se le va a adjudicar terreno hasta tanto no tengan pagado ese porcentaje". Así, explicó que si el interesado cuenta con ahorros para hacer una cancelación anticipada, "lo va a poder hace. De esa manera podrá iniciar antes su casa".

Terreno

930 Es la cantidad de lotes en los que está dividido el predio. Se dividió en tres zonas para la licitación de tareas de urbanización.

Ubicación

El barrio estará ubicado en Rawson, en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande. Los lotes tendrán servicio de agua potable, alumbrado público, energía eléctrica, gas y cloacas. También veredas y realizarán la demarcación de las parcelas.

Empresas

Las firmas que participaron de la licitación fueron Conycom, Terusi Construcciones, DAZ Construcciones, Ing. Julio Nacusi Construcciones, Bilbao Construcciones, Sigma Construcciones Civiles y Obrascom. La mayoría de las firmas apuntaron para participar en los tres sectores.

Aporte de Nación

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación confirmó recursos para la ejecución de 3.000 casas en la provincia. Los proyectos están avanzados por los que se esperan el inicio de obra para unas 1.300 casas en el corto plazo. El resto quedará para el segundo semestre.

Requisitos

Dentro de los requisitos para la la compra de terrenos figuran contar con fondos suficientes para pagar una cuota del crédito y no haber sido beneficiado en otros planes del IPV. En la operatoria individual, es necesario acreditar un terreno propio para acceder al crédito.

Proyecto con participación privada

La gestión uñaquista avanzó con la creación de un fondo especial destinado a permitir que empresas privadas contribuyan a la construcción de viviendas. Se trata de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo y Financiación de Viviendas (Fondevi), que será creado por ley, proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados y se espera sea aprobado en el corto plazo. El objetivo es dar una solución a un sector de la sociedad que hoy destina sus recursos para pagar un alquiler, que busca tener su casa propia y que no cuenta con los fondos suficientes para llevar adelante una construcción. La norma surgió de las iniciativas plasmadas en el Acuerdo San Juan y establece un trabajo en conjunto entre el Estado y las empresas constructoras. Según el proyecto, la provincia aportará hasta el 70 por ciento de los fondos para la obra, mientras que el resto será afrontado por el privado. El Estado recuperará la inversión, a través del pago de una cuota del beneficiario.