El cierre del plazo para presentar las impugnaciones a las listas que compiten por la conducción del PRO cerró ayer al mediodía y hay reclamos entrecruzados. Según confirmó Fernando Patinella, la lista de Enzo Cornejo no respeta la ley de paridad de género, ya que no cumple con el principio de alternancia "en ninguna parte de las listas". El opositor explicó que en algunos departamentos no se presentaron la cantidad necesaria de avales para poder participar. Desde el sector de Cornejo presentaron reclamos similares, además de la supuesta renuncia de algunos candidatos. Ahora la Junta Electoral tiene tres días para debatir y puede oficializar o rechazar las listas, como también darle 48 horas para que subsanen los errores y sigan en carrera.