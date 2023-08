Anoche cerró el plazo de inscripción del concurso para conducir el Juzgado Federal Nº1 de San Juan, el cual quedó vacante el 1 de noviembre del año pasado tras la jubilación de Miguel Gálvez. Si bien el Consejo de la Magistratura de la Nación, el encargado de llevar adelante el procedimiento, dará a conocer el listado de aspirantes en los próximos días, este medio realizó un relevamiento que arrojó que se anotaron al menos seis funcionarios judiciales, tanto del ámbito federal como provincial, de acuerdo a la confirmación de los propios protagonistas. En la grilla están el camarista Civil Juan Carlos Pérez y la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, ambos, de la Justicia de San Juan. Además, se encuentran en carrera la defensora Oficial Federal Gema Guillén y los secretarios del Tribunal en juego: Ezequiel Recio, Claudia Bondanza y Edgardo Benítez.

Se trata de un puesto clave, ya que el magistrado tiene competencia en materia Civil, Comercial y Laboral en lo que tiene que ver, por ejemplo, en conflictos entre particulares y organismos públicos nacionales. Pero, no es lo único, ya que maneja un área estratégica: lo electoral, por lo que interviene en el desarrollo de los comicios legislativos nacionales en la provincia y resuelve las problemáticas internas de los partidos políticos. Por eso, el cargo tiene su cuota de poder. No es todo, dado que, además, se trata de un puesto muy bien remunerado. De acuerdo a la información publicada por el Consejo, la escala salarial revela que un juez de primera instancia percibe, desde junio de este año, 1.343.427 pesos. No obstante, fuentes judiciales explicaron que hay que computar el porcentaje de antigüedad, el cual se calcula desde el ingreso al Poder Judicial o desde que el profesional recibió el título de abogado, además de otros complementos, aunque también aclararon que hay descuentos.

El concurso se caracteriza por aplicar un mecanismo de valuación de antecedentes y oposición. Este último punto implica un examen de conocimiento jurídicos y de resolución de causas. Ese paso se llevará a cabo el 22 de septiembre. De esa manera, se establece un orden de mérito y el Consejo de la Magistratura conforma una terna. Luego, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia, propone a uno de los postulantes, el que debe ser avalado por el Senado. Se trata de la instancia política, la que tiene un peso importante. El procedimiento va encaminado a resolverse, de mínima, el año que viene, indicaron las fuentes, dado que el organismo suele convertirse en un campo de batalla por los enfrentamientos entre sus integrantes, los que tienen alineamientos políticos. A ello hay que sumarle que, a partir del 10 de diciembre, habrá un nuevo presidente. Se verá a qué frente electoral pertenece.

Entre los que confirmaron su inscripción, Pérez se desempeñó 16 años como secretario del Juzgado Federal Nº1 y hace nueve que es camarista Civil en la provincia. Tettamanti lleva 11 años en el Contencioso Administrativo y, antes, intervino en organismos nacionales, como el INV y la UNSJ. Guillén fue, desde 2006, prosecretaria de la Fiscalía Federal de Instrucción y en 2019 asumió, tras un concurso, en la Defensoría Oficial Federal. Recio ingresó a la Justicia Federal en 2006, fue jefe de despacho, relator y secretario Civil del Juzgado desde 2014. Por su parte, Bondanza también ingresó en 2006 como jefa de Despacho con funciones de relatora, fue prosecretaria del mismo tribunal de 2019 a 2022 y, ese último año, asumió como secretaria. A su vez, Benítez fue prosecretario Electoral y en 2015 ascendió a secretario. Una vez que esté el listado completo, saldrá a la luz el resto de los inscriptos, entre los que puede haber otros funcionarios judiciales, litigantes y profesionales de otras provincias, ya que se trata de un concurso nacional.