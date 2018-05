En la mira. El magistrado de Jáchal había solicitado suspender su licencia por vacaciones. La Corte de Justicia le negó el pedido y además dispuso investigar las tres causas de abuso que se tramitan en ese juzgado.







El juez de Jáchal, Pablo Oritja, quedó bajo la lupa administrativa de la propia Justicia. El magistrado se había ido a jugar un torneo de fútbol a Europa y no había estampado su firma en documentos de tres causas por abusos sexuales, por lo que varias actuaciones fueron declaradas nulas y deberán repetirse, adelantaron fuentes judiciales. Entre ellas se encuentran las declaraciones de al menos dos víctimas, que deberán revivir otra vez sus traumáticas experiencias. Oritja había pedido que le levantaran su licencia para regresar a su trabajo, pero la Corte de Justicia rechazó ayer el planteo. Y no sólo eso sino que también ordenó que la Secretaría de Control de Gestión se traslade al departamento del Norte para que estudie los tres expedientes: dos de ellos apuntan contra el ginecólogo Carlos Martínez y el tercero, a Carmelo Ontiveros, el DT de Rodeo sospechado de ultrajar a un menor.



Las medidas contra Oritja revelan el malestar que hay en el máximo tribunal y buscan determinar si incurrió en una falta grave: no poner su firma en las testimoniales de las mujeres denunciantes y tampoco en las indagatorias de ambos imputados. En el caso de Martínez, el ginecólogo se abstuvo de declarar, pero esa actuación también debe llevar la rúbrica del magistrado. Por esas omisiones, el presidente de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega, señaló ayer que "la Corte no va a permanecer impasible ante esta situación" y en la misma sintonía se manifestó el cortista Guillermo De Sanctis, quien indicó que "no insertar la firma en un acto procesal es un hecho delicado".



Ante la ausencia de Oritja, el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, intervino en dichos expedientes y fue el que declaró la nulidad de los testimonios de las dos víctimas del ginecólogo y la indagatoria del sospechoso, mas dos testimoniales y un informe policial. Y en el caso de Ontiveros, habría tomado la misma decisión por similares fallas, dijeron fuentes judiciales. Quiroga se basó en el Código Procesal, que señala que tal omisión en un acta implica la nulidad.



Oritja tuvo el OK para hacerse cargo del Noveno Juzgado Civil, pero su asunción, prevista para el 29 de este mes, quedó en suspenso, indicaron las fuentes.