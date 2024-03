Como el pago extra en la visita al médico se convirtió en un verdadero dolor de cabeza generalizado durante la actual crisis económica, desde el Gobierno decidieron poner en marcha un programa para quitarles esa carga del bolsillo a los afiliados a la Obra Social Provincia. Se trata del sistema de "Fidelización de prestadores y proveedores", que básicamente mejorará el pago de las prestaciones para que los profesionales no le recarguen un sobreprecio al afiliado, algo que además suele hacerse sin la factura correspondiente y de forma totalmente coercitiva.

El programa fue presentado ayer por las autoridades de Salud y de la OSP, quienes dijeron que de esta manera se le da forma a un pedido expreso del gobernador Orrego. En ese sentido, aclararon además que es la punta de lanza de una política sanitaria que apunta a desterrar por completo el cobro de plus a los afiliados en absolutamente todas las prestaciones que brinda la obra social.

Se llama Fidelización porque crea de inmediato dos listados de prestadores asociados en las entidades intermedias: los médicos y laboratorios que no cobran plus, a quienes la OSP les pagará más (el pago usado como ejemplo fue uno que salta de 3.500 a 8.000 pesos la consulta médica) y les seguirá actualizando de acuerdo al aumento salarial a los estatales; y por otro lado, una segunda nómina de prestadores, que incluya a aquellos que no hayan adherido al programa y que sí sigan cobrando plus. Este último será el listado de los prestadores "no fidelizados", según los términos que definieron los directivos de la obra social.

De este modo, la gente podrá saber de antemano qué profesionales y laboratorios les exigen un pago extra (y sin factura) y cuáles no, para elegir dónde y con quién hacerse atender.

En paralelo, los propios afiliados podrán denunciar en la web de la OSP si hay médicos o laboratorios anotados en la nómina "fidelizada" que no estén cumpliendo con el acuerdo y que estén cobrando plus o un copago.

El ministro de Salud de la provincia, Amilcar Dobladez, especificó durante la presentación del programa que "esta primera etapa comienza con las consultas de todas las especialidades y los laboratorios de análisis clínicos". En tanto que el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, evaluó que "el Sistema de Salud Social es solidario y ejecutivo. Hay que darle a cada quien lo que corresponde y merece", en referencia a que el programa de fidelización apunta a beneficiar no sólo a los afiliados, sino también a los profesionales médicos, con herramientas que repercutan de forma directa en el bolsillo de ambos sectores.