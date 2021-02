Este 15 de febrero el gobernador Sergio Uñac está cumpliendo años. Muchos funcionarios, militantes y amigos del primer mandatario se expresaron en redes sociales felicitándolo por un nuevo año de vida.

Sobre la tarde, el propio Uñac utilizó sus cuentas personales para agradecer ese cariño que recibió en su cumpleaños y lo hizo con una curiosa foto, una imagen donde se lo ve de niño, con una cabellera pelirroja, pantalones cortos y portando la enseña nacional.

"No tengo más que palabras de agradecimiento por todo el amor y el afecto que me han brindado en el día de mi cumpleaños. Hoy vuelvo a mirar a aquel niño lleno de sueños y anhelos que me llena de fortalezas para afrontar nuevos desafíos, en pos de seguir construyendo el San Juan que nos merecemos. ¡Muchas gracias!", escribió el Gobernador.