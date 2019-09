Ayuda. La provincia salió a darle una mano a Energía San Juan ante la abultada deuda que mantiene con CAMMESA. Estiman que el desembolso total se hará efectivo el mes que viene y a partir de ahí se comenzará a pagar las cuotas.

A través de una ley que fue aprobada ayer por Diputados, la provincia adquirirá un crédito por 1.900 millones de pesos que irá destinado a saldar la deuda que Energía San Juan mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Con el desembolso, la gestión uñaquista garantizará el servicio eléctrico, el que podría verse resentido si la compañía distribuidora no hace frente a su obligación, ya que la entidad administradora tiene la facultad de restringir el suministro energético. El recurso será aportado por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, un fideicomiso nacional creado para ayudar a los distritos a través de créditos blandos, en este caso: 48 meses para el pago de los intereses y 42 para devolver el capital, el cual tiene seis meses de gracia. La plata irá directamente a CAMMESA, pero será Energía San Juan quien deberá devolver el préstamo mensualmente al Estado sanjuanino, a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Mientras que, para asegurar el cumplimiento de la deuda, San Juan puso como garantía los recursos de coparticipación federal de impuestos. Con la sanción de la norma, las fuentes indicaron que la provincia trabajará con celeridad para que Nación confirme el crédito lo antes posible.



Según consta en el documento que ayer debatieron los legisladores, junto con otros proyectos que fueron aprobados (ver recuadro), el saldo en rojo que Energía San Juan tiene con CAMMESA es por no haber pagado la energía y el servicio de transporte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) por seis meses: octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero, febrero y marzo de este año, más los intereses y penalidades, por un total de 1.826.738.468,56 pesos, computado al 10 de julio pasado. La deuda "se originó a raíz de las dificultades económicas financieras para la prestación del servicio público en el contexto macroeconómico actual", según consta en el proyecto de ley.



En el recinto, el diputado oficialista Rodolfo Jalife explicó que, ante ese rojo en sus cuentas, Energía San Juan entabló diálogo con el EPRE para conseguir un financiamiento "que no sea tan costoso". Es que CAMMESA tiene planes de pago para sus deudores, pero con tasas de interés muy elevadas, similares a los que debe pagar un particular en el mercado bancario, cifra que hoy alcanza el 90 por ciento. Mientras que trasladarle la deuda a los usuarios "resultaría altamente gravoso", rezaba la iniciativa. Bajo ese marco, la provincia llegó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que otorga créditos accesibles con tasas más bajas y variables. En este caso, los intereses se pagarán con la tasa Badlar, en pesos para bancos privados, que ayer estaba en 59,87.



La provincia irá devolviendo el préstamo al Fondo Fiduciario con los recursos que Energía San Juan le pague al EPRE. Si eventualmente la compañía distribuidora no tuviera los recursos para hacer los desembolsos, el Estado se haría cargo, pero haría una compensación al no transferirle los fondos de subsidios y de tarifa social y tampoco lo que paga por la luz que consumen las reparticiones del Gobierno y los poderes del Estado, como el Legislativo y el Judicial. Por otro lado, para que la compañía pueda hacerse de recursos en el futuro para hacerle frente a la deuda, en las sucesivas revisiones tarifarias desde 2021 a 2026, los valores de la tarifa serán calculados para "prestar un servicio prudente y eficiente y cumplir con las obligaciones derivadas del préstamo".



El proyecto tuvo el OK sobre tablas y por unanimidad. Tanto el titular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, como el Subsecretario de Hacienda, Gerardo Torrent, fueron a la Cámara para explicar los detalles del acuerdo.

Sociedad estatal de cannabis medicinal

Los diputados también convirtieron en ley la creación de la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado. La firma tendrá el control del cultivo, la explotación de dicha planta por parte de privados, únicamente para fines terapéuticos y científicos. La administración de la compañía pública estará a cargo de un Directorio, el cual se compondrá por un presidente, dos directores titulares y dos suplentes. Los integrantes serán designados y removidos por el Gobernador y durarán en sus funciones cuatro ejercicios, pudiendo ser renombrados.



Además, los legisladores aprobaron el convenio por mayor financiamiento para la ampliación de los fondos del Acueducto Gran Tulum. A través de un acuerdo, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se había comprometido en abril de 2017 a mandar 1.170.046.233 pesos para la obra civil. Pero con los aumentos de los costos, fruto de la inflación, el trabajo se adjudicó en 1.998.000.082 pesos. Frente a esa diferencia, la provincia solicitó la ampliación del financiamiento en 827.953.848 pesos.

Monto final

1.600

Millones de pesos pagaría la provincia a CAMMESA por la deuda de Energía San Juan. El monto implicaría una rebaja, dado que el desembolso se hará de una sola vez.

Claves

Deuda

Son poco más de 1.800 millones de pesos los que debe Energía San Juan a CAMMESA por la energía de seis meses: los tres últimos meses de 2018 y el primer trimestre de 2019. El crédito que pedirá la provincia es de 1.900 millones de pesos. Esperan tenerlo listo el mes que viene.

Crédito

Los recursos para saldar la deuda saldrán de un crédito que otorgará el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que administra la Nación a través del Banco de la Nación Argentina. Los recursos irán directos a CAMMESA sin pasar por Energía San Juan, ni las arcas del Estado.

Desembolso

El pago del crédito lo hará la provincia a través del EPRE que a su vez recibirá mensualmente los fondos por parte de Energía San Juan, en sintonía con el plan de pago que establecerá el Fondo Fiduciario Nacional. El respaldo local estará representado por la coparticipación nacional.

Plan de pago

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial establecerá un mecanismo de pago de 42 meses para el capital adquirido, con seis meses de gracia, y 48 meses para los intereses. El cálculo final de cuánto se pagará por mes, saldrá del valor final que establezca CAMMESA de deuda.