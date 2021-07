El dirigente José Peluc, del partido ADN, anunció ayer que renunció a su cargo de delegado local del Enacom, un puesto que le había costado que los miembros de Juntos por el Cambio (JxC) le marcaran, según entendían, la contradicción de ser parte del Gobierno nacional y de querer unir al frente opositor con el grupo Consenso Ischigualasto. Su dimisión, en cierta medida, representa la chance de un acercamiento entre ambos sectores para participar en conjunto en las legislativas, pese a que se cerró la conformación de alianzas. La llave es una cláusula en Juntos por el Cambio que permite recibir precandidatos por fuera de la coalición hasta el 24 de este mes, siempre que tenga el aval mayoritario de la mesa directiva. En ese marco, hay una puerta abierta, dado que Antonio Falcón, de la UCR, dijo que su postura es aceptar a los postulantes del otro espacio y que hará gestiones con sus pares para que les den el OK. Fabián Martín, de Producción y Trabajo, señaló que "podemos evaluar" la incorporación, mientras que Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, manifestó que hay "disponibilidad a considerar la posibilidad".

Los integrantes de Consenso Ischigualasto plantearon desde el inicio la unión de la oposición para vencer al oficialismo, pero nunca llegaron a conseguir una reunión formal con el líder de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Marcelo Orrego, y el resto de los socios. Sólo Martín, con el OK del santaluceño, mantuvo encuentros, pero que no tuvieron definiciones. De hecho, desde el principal frente opositor hubo reparos, principalmente hacia Peluc y ADN.

En ese escenario y luego de los condicionamientos, los referentes de Consenso Ischigualasto se mostraron cautos ante la alternativa de armar una lista para jugar en Juntos por el Cambio. Martín Turcumán, justamente de ADN, resaltó que "todo es posible, pero para dialogar hacen falta dos". Inclusive, trascendió que el dirigente había asegurado que no se iba a candidatear, en una señal para allanar la desconfianza en la principal alianza opositora. Por su parte, Marcelo Arancibia, del Gen, destacó que el planteo "ameritaría una conversación política dentro de Ischigualasto. Y debería haber gestos muy grandes", en referencia a la coalición que conduce Orrego. El legislador ha venido remarcando lo de un frente programático y no electoral y que con algunos partidos tiene más coincidencias que con otros, con la mira puesta en ADN.

La alusión a "gestos muy grandes" de Arancibia obedece a que Consenso Ischigualasto debería vaciar su frente y armar una lista que pueda jugar en Juntos por el Cambio. Desde este espacio opositor, en su constitución como alianza, se estableció una cláusula que habilitó la participación de precandidatos de otros sectores que no conforman la coalición, siempre y cuando tengan el aval de las dos terceras partes de la mesa directiva. Es decir, los de Consenso Ischigualasto deberían tener, primero, asegurada la presencia en una interna en JxC, para no desarticular su frente y quedarse sin jugar en las elecciones. El que no quiere saber nada es Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, otro de los integrantes de Consenso Ischigualasto.

El radical Falcón se mostró claramente a favor de la inclusión de la lista, dado que resaltó que la ampliación del frente a toda la oposición es un mandato de la UCR a nivel nacional. Fernández, de Dignidad Ciudadana, dijo que "no es descabellado ni es para descartar el análisis de la posibilidad de la presentación de una lista".

Fechas clave

La presentación de listas de candidatos es el 24 de este mes. No sólo los frentes electores pueden mostrar sus cartas con los postulantes, sino también los partidos políticos que decidan jugar en soledad. Las PASO quedaron establecidas para el 12 de septiembre, mientras que, las generales, para el 14 de noviembre.

El camino que lleva a la interna



En Juntos por el Cambio, referentes de Producción y Trabajo habían señalado que algún o alguna integrante del partido encabezará una lista, debido al poder de la fuerza política, lo que se refleja en cargos como un senador y un diputado nacional, tres intendentes, legisladores provinciales y concejales en distintos departamentos. La que suena es Susana Laciar.

Por otro lado, Rodolfo Colombo, de Actuar, tiene intenciones de candidatearse y liderar una nómina de postulantes, aunque busca el apoyo y el consenso de los demás socios. Por su parte, en la UCR buscan un lugar de exposición, por lo que, si quedasen relegados, presentarán competencia. Dignidad Ciudadana y el PRO van encaminados a encolumnarse en algunas delas listas, como la que encabezaría Producción y Trabajo.

Por último aparece esta chance de Consenso Ischigualasto, en la que, si finalmente hay diálogo y acuerdo, puede tener una lista que participe en las primarias de Juntos por el Cambio.