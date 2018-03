Testimonio. Moisés Lara llegó a horario a Tribunales

y declaró antes el juez por casi tres horas. Es la tercera

figura que da su versión en la causa.





Luego de declarar por casi tres horas en la Justicia por el escándalo de los abultados precios en la contratación de la ART de los estatales, Moisés Lara, exdiputado y representante local del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), habló con DIARIO DE CUYO. Defendió al gobierno giojista en los convenios que se firmaron y aseguró que "molesta que se dude de la gestión anterior". Además, aseguró que no hubo irregularidades en la contratación del seguro y que "todo se hizo dentro de la ley".



Lara es el tercer testimonio que la Justicia toma a poco más de un año de que los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí denunciarán los elevados montos que la provincia pagó durante once años al contratar el IAPSER para dar cobertura a los empleados estatales y a los policías. Antes, frente al titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, y el fiscal Daniel Galvani, habían pasado Oscar Bernard, exasesor del giojismo dentro de la Secretaría General de la Gobernación, y Flavia Nayar Ojeda, sobrina de Lara y exgerente del IAPSER en San Juan (Ver Cronología).



Según fuentes judiciales, la declaración del actual presidente de la Junta del PJ de Rivadavia, estuvo en coincidencia con lo manifestado por Bernard la semana pasada. Es más, dijeron que un punto que quedó aclarado fue la comisión que recibía por ser gestor entre la empresa aseguradora y el Gobierno. Tal cual lo había adelantado Ojeda, el monto que recibía Lara como productor y asesor de seguros correspondía al 5 por ciento del valor del seguro, desembolso que aportaba la firma por sistema bancarizado, por lo que figura en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



El caso salió a la luz a fines de 2016, luego de que la gestión uñaquista licitara el seguro de ART. El Ejecutivo recibió tres ofertas, incluida la del IAPSER, y decidió adjudicar el servicio a propuesta más baja, lo que produjo un ahorro de unos 320 millones de pesos al año. Sobre los elevados precios del contrato, Lara dijo que "es algo que debe aclarar el IAPSER. Nosotros nos manejamos con todas las auditorías, informaciones, índices y costos para las prestaciones. Todo eso está auditado".



Por otro lado, manifestó que ir a testificar por la causa "me molesta mucho por el daño que hace a mi representación comercial, a nivel político y por mi familia. Es injusto, sin ninguna causa. Estamos seguros que se ha hecho todo dentro de lo que corresponde". Lara también habló de política al asegurar que la causa "no repercute dentro del peronismo. Sí molesta que mucha gente prejuzgue. Pero no afecta dentro partido".

Ahorro

320

Es la cantidad de millones de pesos que el Gobierno de Uñac logró ahorrar en 2017 luego de llamar a licitación y de adjudicar el servicio de ART a otra empresa.

Otras coberturas

El IAPSER no sólo brindaba seguro a estatales y a los policías. También cubrió a los alumnos de las escuelas públicas y movilidades de Salud. Los servicios se licitaron y se logró un ahorro de unos 34 millones de pesos.





>> Cronología

22 de diciembre

2016

La gestión uñaquista licitó, por primera vez, el seguro de ART para estatales y la Policía. Recibió 3 ofertas, incluido el IAPSER. Luego adjudicó el servicio a otra firma y ahorró unos 320 millones de pesos al año.

7 de marzo

2017

Los abogados Arancibia y Seguí presentaron una denuncia por los elevados precios en la gestión anterior en la contratación del IAPSER. Además de la ART, sumaron la cobertura a alumnos y el seguro vehicular.

5 de abril

2017

El fiscal Daniel Galvani abrió la investigación por las elevadas cifras en los contratos de la ART. El mismo día, el canal TN expuso el escándalo y al día siguiente, Gioja hizo su descargo en una rueda de prensa.

7 de marzo

2018

El exasesor del giojismo Oscar Bernard declaró por casi cuatro horas ante el juez. Según las fuentes, explicó cómo era el mecanismo para la firma del contrato y por qué se pagaron altos valores en las alícuotas.