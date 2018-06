Mientras se debatía en el Congreso el proyecto de legalización del aborto, en la capital sanjuanina se realizaron manifestaciones, reflejando las dos posiciones. Las bajas temperaturas influyeron en concentraciones de menor cantidad de personas a anteriores convocatorias de ambos sectores, pero cada uno se hizo sentir. Quienes esperan la aprobación de la ley se reunieron frente a la Legislatura. Una misa en la Parroquia de Guadalupe fue la principal convocatoria de quienes no quieren la aprobación.

* Un sermón pacificador, con una dosis de autocrítica incluida

Si bien anteayer se realizó en San Juan una manifestación en contra de la legalización del aborto, ayer estaba previsto pedir por la "Vida por Nacer" en la misa que se ofició a las 20 en la Parroquia de Guadalupe.



Un centenar de personas participó en la misa que ofició el párroco Alejandro Rodríguez, quien en su sermón afirmó primero que no había que considerar enemigos a quienes no pensaban de la misma manera, sino que había que defender la posición sin apartarse del evangelio. Rodríguez también abogó por no quedarse con una postura ideológica, sino actuar asumiendo un mayor compromiso. Afirmó que aunque el proyecto sea o no aprobado, debe acompañarse a todas las embarazadas en situación de vulnerabilidad. Finalmente, Rodríguez afirmó que la sociedad debe hacer un mea culpa por llegar a esta situación y subrayó que la educación sexual es una responsabilidad de todos, comenzando por los padres.

JÓVENES AUTOCONVOCADOS

Un centenar de jóvenes que participó en la marcha de anteayer, ayer reiteró su posición. Se reunieron cerca a la manifestación pro abortista, se trasladaron luego a la plaza 25 de Mayo primero y a la del Bicentenario después para difundir su mensaje.

>> En contra de legalizar el aborto

BIANCA ALVAREZ 13 años

Si la Constitución ya considera persona a la vida por nacer, es una vergüenza que se debata esta ley. Desde la concepción hay vida.



Y no somos los "pendejitos de la moda" como nos llamaron algunas personas, defendemos el derecho a vivir.

ROSA ATENCIO 63 años

Estoy a favor de las dos vidas. Mi familia está compuesta de seis hijos y cinco de ellos son por adopción.



Es por ellos que manifiesto mi posición. No podemos subordinar la vida a la libertad. Nadie es libre si no hay vida.

WANDA SORIA 36 años

Acompañé en todas las marchas que pude porque considero que el derecho a la vida es el primero de todos.



Cada uno puede decidir por su cuerpo, pero no por el de otro. Además, no es un tema religioso como algunos lo plantean, sino de sociedad.

* La sensación de un primer triunfo por instalar el debate

A las 16 de ayer comenzó la concentración de quienes apoyan la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, en la esquina noroeste de Libertador y Las Heras, frente a la Legislatura.



A las 18, con los últimos rayos solares, realizaron una marcha alrededor del Centro Cívico, para luego continuar un grupo de unas 100 personas en el punto inicial. Al cierre de esta edición la idea era continuar hasta la medianoche con la manifestación.



Mary Garrido, titular del MST, afirmó que "ha sido una jornada más que importante, con unos dos mil compañeras y compañeros que nos reunimos para expresar nuestro apoyo al tratamiento y a la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es un día histórico, más allá del resultado, porque salimos muy fortalecidos de esta batalla", afirmó.



Con los característicos pañuelos verdes que identifican su postura, las mujeres representaban el 80 por ciento de la manifestación. Y la coincidencia mayor era que el sólo hecho que en el Congreso ya se debata la legalización del aborto significa un importante avance, por lo que su aprobación se realizará en este periodo legislativo o en pocos años por delante.

> A favor de legalizar el aborto

LEIZA BENÍTEZ 24 años

Por un lado, con el aborto legal se combaten los problemas que surgen de los que se realizan clandestinamente, en los que muchas mujeres mueren y otras quedan con importantes secuelas. De esta manera todas las mujeres acceden a un aborto seguro.

LUCÍA ACOSTA 15 años

Vine a apoyar la manifestación porque considero que la mujer debe tener el derecho al control de su cuerpo.



Además, es preferible el aborto de un embrión que todavía no es una persona, a un niño no deseado, sin una vida digna, que es horrible.

VIRGINIA SUTHERLAND 53 años

Es un momento histórico por el que peleamos por más de veinte años, enfrentando, entre otros, a la presión de la Iglesia para que las mujeres, especialmente las pobres, no puedan decidir sobre sus propias vidas. Con la ley no morirán más mujeres en abortos clandestinos.

> Cuidados de evitar cruces

En las organizaciones de los 2 sectores hubo especial énfasis en evitar todo tipo de cruce con personas que manifestaran una idea opuesta, para evitar eventuales roces que tergiversaran el espíritu de las concentraciones. Un grupo de adolescentes, en contra de la legalización, se autoconvocó en las inmediaciones de la Legislatura, punto de convocatoria para quienes se manifestaron a favor, aunque luego se trasladaron a otros puntos, por recomendación policial.

> Continuarán las campañas

Independientemente del resultado de la votación de hoy en Diputados, desde los dos sectores que ayer se manifestaron (tanto los que apoyan la legalización del aborto como quienes se manifiestan en contra) anticiparon que realizarán próximas marchas para ratificar sus respectivas posiciones. En caso que hoy apruebe la Cámara Baja el proyecto, será tratado en el Senado. Si hoy ocurre lo contrario, el proyecto podrá presentarse en próximos años.



Momentos.

El padre Alejandro Rodríguez abogó por no mirar como enemigos a quienes no piensan de la misma manera. Un grupo de adolescentes y jóvenes se autoconvocó para manifestarse en contra de la legalización y lo hicieron en la plaza 25 de Mayo y en el Teatro del Bicentenario. Diferentes carteles con inscripciones en la concentración a favor del aborto legal, seguro y gratuito.