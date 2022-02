En el Tribunal Oral Federal comenzará mañana el juicio contra el excortista Juan Carlos Caballero Vidal, quien está acusado de no promover la investigación para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, este último, torturado salvajemente en el Penal de Chimbas, ambos casos, durante la última dictadura cuando era juez de primera instancia. Si bien el caso está enmarcado en la gravedad del contexto de un delito de lesa humanidad, la pena que está en juego no tiene efectos prácticos, debido a que contempla la "inhabilitación absoluta" para ejercer cargos públicos "de seis meses a dos años", según establece el Código Penal. El imputado había renunciado el 1 de diciembre de 2017 al máximo tribunal judicial sanjuanino para jubilarse y hoy, con 76 años, no cumple ni desempeñará cargos públicos. Por eso, en el caso de recaer una condena, su valor será más simbólico que otra cosa.



De hecho, su abogado, Fernando Castro, explicó que mantuvo conversaciones con el fiscal Francisco Maldonado para ver la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, pero que no prosperó. El procedimiento establece que el imputado acepta su responsabilidad en el o los hechos y una determinada sanción, a cambio de una rebaja en la condena al evitar todo el desgaste de un juicio. Sin embargo, el representante del Ministerio Público destacó que es un criterio de política criminal de la Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad avanzar con el juicio tradicional en ese tipo de causas.



El debate comenzará a las 9 y será presidido por el juez Daniel Doffo, quien estará acompañado de sus colegas Eliana Rattá y la puntana Carolina Pereira. Caballero Vidal no estará de manera presencial en el recinto, dado que obtuvo el OK del tribunal para conectarse vía remota, luego de que se contagiara de covid 19 y se esté recuperando de un tratamiento largo, dijo su defensor.



El caso del excortista estalló durante una de las audiencias del segundo megajuicio de lesa humanidad, allá por mayo de 2017. El testigo y abogado Pedro Bayugar contó que en 1977 le presentó a Caballero Vidal, juez de primera instancia en esa época, un hábeas corpus para dar con el paradero de Cevinelli. Luego de que este apareciera, Bayugar declaró que volvió al despacho del magistrado en ese entonces para ver cómo se podía recuperar una moto sustraída, pero que Caballero Vidal respondió que sabía que Cevinelli iba a aparecer y que sacó una pistola, la puso en el escritorio y le manifestó que se olvidara de todo lo sucedido.



Tras esa causa salió a la luz la de Carvajal, quien fue torturado hasta la muerte en el Penal. Según el abogado Carlos Bula, Caballero Vidal había ordenado la autopsia por pedido del entonces jefe del RIM 22, pero que, después, no investigó nada.



El fiscal y el juez Leopoldo Rago Gallo cargaron contra el excortista por graves delitos de lesa humanidad, pero, tras la apelación de su defensor, la Cámara Federal de Mendoza sólo dejó el más leve y le dictó falta de mérito en el resto, a instancias del avance del tercer megajuicio, dijeron fuentes judiciales (Ver recuadro). De cara al debate, Castro indicó que, en el momento en que Caballero Vidal era juez, necesitaba del impulso fiscal para avanzar en una investigación. Por su parte, Maldonado sostuvo que, con un hábeas corpus o un sumario policial, tenía la posibilidad de actuar, al punto de que señaló que hay antecedentes de condenas a jueces en ese sentido.

Causas

En octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal condenó al exmilitar Luis Tejada por la apropiación de un bebé, hijo de militantes desaparecidos, al igual que a su esposa, Raquel Quinteros. En julio de 2013, hubo castigo a siete exmilitares por delitos de lesa humanidad en el llamado primer megajuicio. En el segundo hubo 11 prisiones perpetuas y dos condenas menores.

Falta de mérito y tercer megajuicio

Tras el requerimiento de instrucción del fiscal federal Francisco Maldonado, el juez Leopoldo Rago Gallo había procesado a Caballero Vidal como miembro de una asociación ilícita y por participación necesaria en los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el caso de Héctor Cevinelli. También le endilgó el hecho de no promover la investigación ante el secuestro de Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal. Tras la apelación, la Cámara Federal de Mendoza le dictó la falta de mérito en los delitos más graves y sólo dejó en pie el hecho de no impulsar la acción penal en las causas contra Cevinelli y Carvajal. La falta de mérito es una fase intermedia entre el procesamiento y el sobreseimiento, es decir, que no hay elementos suficientes para la primera resolución ni para una desvinculación definitiva. Por eso, la causa quedó a la espera de que aparezcan nuevas pruebas en el tercer megajuicio que inclinen la balanza para uno u otro lado. Según indicaron fuentes calificadas, en el proceso en curso no han salido a la luz nuevas evidencias contra Caballero Vidal, por lo que va camino a quedar desligado de esas imputaciones. Esta semana se reanudarán las audiencias del megajuicio, el que se encuentra con los últimos testimonios y las declaraciones de acusados. Luego vendrán los alegatos y el veredicto del tribunal.

Claves de la causa

Exposición

En mayo de 2017, durante el segundo megajuicio salieron a la luz duras acusaciones contra el excortista. Un testigo, Pedro Bayugar, dijo que, en 1977, el entonces juez de primera instancia sacó un arma mientras hablaban de la causa de una víctima.

Juicio político

El juez Rago Gallo le pidió a la Cámara de Diputados que le quite los fueros a Caballero Vidal, a través de un juicio político, para poder indagarlo. La medida se dio luego de que el fiscal Maldonado solicitara que se interrogara al entonces ministro de la Corte.

Investigación

El tribunal del megajuicio envió las actuaciones al fiscal federal Francisco Maldonado, quien imputó al excortista como presunto partícipe de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, amenazas y robo agravado.

Renuncia

Acorralado, en noviembre de 2017, Caballero Vidal presentó su renuncia a su cargo, la que se hizo efectiva el 1 de diciembre. Rago Gallo procesó al excortista por graves delitos de lesa humanidad, pero la Cámara de Mendoza sólo dejó el más leve.