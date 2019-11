Nuevos cortistas: Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur

En el histórico recambio que viene atravesando la Corte de Justicia desde 2016, sus dos nuevos integrantes vienen ahora desde adentro del Poder Judicial. La Cámara de Diputados designó ayer como ministros del máximo tribunal a los camaristas civiles Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur, quienes asumirán el lunes a las 10.30 en el salón de actos de la Escuela Judicial, en el Sirio Libanés. El primero fue nombrado por unanimidad mientras que el segundo contó con una mayoría de 25 votos, ya que la oposición postuló al camarista penal Maximiliano Blejman, quien obtuvo nueve adhesiones. En los ingresos anteriores, los cortistas llegaron desde afuera de la estructura judicial: Guillermo De Sanctis venía de desempeñarse como fiscal de Estado, mientras que Adriana García Nieto había sido asesora Letrada de Gobierno.



De esa manera, Victoria y Olivares Yapur cubrirán las vacantes que el año pasado dejaron Adolfo Caballero y Abel Soria Vega. De la vieja camada de la Corte sólo queda Humberto Medina Palá, quien dejará su cargo el viernes de la semana que viene, por lo que el concurso para buscar a su reemplazante se disparará el año que viene. DIARIO DE CUYO reunió a los flamantes ministros tras conocerse sus designaciones, quienes hablaron de los aportes que pueden realizar y de la agenda actual que viene teniendo el máximo tribunal.

Juan José Victoria

Juez de la Sala 1 de la Cámara Civil

Aporte personal

"Con 25 años de litigante y siete como juez, a la Corte de Justicia le puedo brindar experiencia. Una mirada distinta respecto de lo que pasa del otro lado del mostrador. Voy a trabajar mucho con los abogados, con las instituciones, porque son parte del servicio de Justicia. Voy a ofrecer mucho trabajo y atender lo jurisdiccional, en cuanto a las sentencias, que me gusta mucho. Quiero aportar el conocimiento que tengo para darle un poco más de agilidad a las resoluciones. Ver cuáles son los mecanismos para tratar de darle una respuesta a la gente con mayor inmediatez. Son decisiones que deben tomarse en común acuerdo en un cuerpo colegiado".

Sanciones a jueces

"Salvo excepciones, el Poder Judicial, en general, cuenta con un muy buen material humano. Creo que hay que repotenciarlo. Hay que instar y dar herramientas para que los jueces las bajen a sus respectivos juzgados y le den batalla a la morosidad. La Justicia, cuando llega tarde, nunca es Justicia. Podemos visitar jueces, ver qué les pasa y tratar de solucionar donde haya problemas. No tengo inconveniente en visitar juzgados. Y aquellos que cometan alguna irregularidad, marcársela y mejorar. Nunca hay que olvidar que somos servidores públicos".

Cambios

"Hay cambios muy profundos, que son los que viene reclamando la sociedad, como el tema de la oralidad, la investigación fiscal y el procedimiento de Flagrancia. Hay que subirse a ese tren. Se están ejecutando con la premura que requiere, hay que apoyarlos y tratar de que salgan lo mejor posible y que funcionen. En cuanto a la antigua composición de la Corte de Justicia, trato de no mirar para atrás. Creo que han sido cortistas que han estado muchos años. Quizás, el estar tanto tiempo aletarga un poco, pero hubo muchísimas obras y decisiones que se han tomado, como en la Justicia de Paz en los departamentos, que tienen muy buenos edificios y buenos jueces. Si no se hicieron muchas otras cosas, bueno, vamos a hacerlas".

Derecho y gestión

"El presidente, al referirse que en la Corte debe haber un 40 por ciento de derecho y un 60 por ciento de gestión, quizás lo hizo a lo que insume el trabajo. Estoy convencido que para estar en el máximo tribunal hay que tener antecedentes importantes en lo jurídico y, por supuesto, uno va a tener que desplegar una capacidad y actividades respecto de lo administrativo que, como dice el presidente, lleva algún tiempo. Pretendo no perder el contacto con lo jurídico. Creo que repartiendo tareas, viendo lo que hace uno y los otros, se puede hacer una buena gestión. Uno se va a poner a ese servicio y tenemos que tratar de lograrlo".

Campaña de entidades femeninas por la jueza Tettamanti

"Tettamanti es una jueza muy respetable y sé de su trabajo. No veo bien la campaña que hubo, no me gusta. Pero cada cual se expresa como quiere. Todos pueden ocupar cargos jerárquicos, indistintamente del género. La selección de un cortista, como de un juez, pasa por otros carriles. Estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la igualdad con la mujer y la igualdad está en presentarse en el concurso. En el proceso se evalúan muchas cosas, no solamente el género. No me parece que alguien tiene que ser por 'la condición de'. Dios quiera que mañana sean cinco mujeres en la Corte por sus antecedentes y trayectorias".

Daniel Olivares Yapur

Juez de la Sala 3 de la Cámara Civil

Aporte personal

"Voy a poner todo mi esfuerzo y energía en apoyar los proyectos que ha planificado la actual presidencia de la Corte. Sabemos que el doctor De Sanctis va a tomar una licencia prolongada por razones de salud y esperamos que pronto se recupere. Lo necesitamos. Es correcto que tomemos la posta y logremos la concreción de todas las iniciativas, sobre todo, de aquellas que tienen que ver con las modificaciones de las leyes procesales, que están solicitando la sociedad. Y también, dotar al Poder Judicial con la infraestructura que necesita para poder hacer posible esta nueva forma de juzgar de manera más ágil y eficiente".

Sanciones a jueces



"Los casos de jueces sancionados son absolutamente excepcionales. Hemos asumido para hacer lo correcto. Un juez debe estar dotado de dos atributos fundamentales: la prudencia y la templanza. Pero no debe ser tímido a la hora de tomar decisiones. La razón de ser del Poder Judicial es la actividad de los jueces y estos son probos y de mucho trabajo, porque el Poder Judicial tiene graves falencias de infraestructura y da una respuesta esforzada en muchos casos. Voy a apoyar la función de los jueces porque apoyarlos es apoyar a la Justicia".

Cambios

"Hemos percibido un plan estratégico de desarrollo que importa una planificación de la política de Estado del Poder Judicial, que se viene ejecutando a buen ritmo, que va a dar como resultado una buena mirada en el Poder Judicial. Estamos muy conformes con la política que se ha fijado desde la Corte desde la incorporación de los dos nuevos ministros. Nos vamos a sumar para trabajar en ese sentido, aportando nuestra impronta. Vemos y notamos importantes cambios. No voy a criticar a la anterior integración de la Corte de Justicia porque no me parece correcto. Sí he notado cambios que vienen notándose a buen ritmo y con gran satisfacción en materia penal y civil, como el caso del procedimiento de Flagrancia".

Derecho y gestión

"No voy a opinar sobre los dichos del presidente. Tengo la mía, que puede ser parecida y que no significa discrepar. Sí comparto con el presidente que la Corte es la cabeza de conducción, tiene las facultades de superintendencia y las obligaciones de fijar las políticas del Estado del Poder Judicial. Tiene razón el doctor De Sanctis cuando dice que hay una responsabilidad pública y política de gestión que es prioritaria y prominente. Pero no voy a dejar de ser juez porque esté en la Corte, porque también la sociedad requiere que pongamos nuestra humilde sapiencia, profesionalidad y especialización en materia jurídica para sentar jurisprudencia".

Campaña de entidades femeninas por la jueza Tettamanti

"Prefiero no opinar sobre organizaciones sociales porque me parece que no es lo correcto desde el rol que me ocupa. Tettamanti se destaca por su profundidad en el estudio, su especialización jurídica, tiene vocación de servicio y una profesionalidad muy importante, gestión muy seria. Es importante que las mujeres se animen y se presenten ante el Consejo de la Magistratura, como lo ha hecho Tettamanti. Cuando uno lo hace se aviene y consiente las reglas que tiene la democracia para los cargos importantes. Me parece muy bien que las damas se sumen, integren y se empoderen en cargos de alta responsabilidad".