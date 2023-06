Tomó la posta como candidato a gobernador luego de que la Corte Suprema inhabilitara la postulación de su hermano Sergio Uñac. Con el respaldo del peronismo, el senador Rubén Uñac apunta a darle continuidad a la gestión que comenzó en 2015. En ese marco, habló con DIARIO DE CUYO horas antes del cambio de fórmula presidencial de Unión por la Patria, la que lidera Sergio Massa.

- ¿Por qué quiere gobernar San Juan?

- Quiero ser gobernador porque es necesario sostener el rumbo y seguir trabajando con más fuerza para que este proyecto siga edificando las bases de desarrollo de las actuales y futuras generaciones. Porque tengo la trayectoria, la experiencia y el conocimiento para conducir la provincia y para que, desde aquí, mis hijos y los miles de hijos de los sanjuaninos y sanjuaninas puedan tener futuro en nuestra tierra.

- Si la Corte Suprema no bajaba a su hermano Sergio, usted no aparecía en las listas provinciales. ¿Por qué el votante tiene que creer que son legítimas sus intenciones de gobernar la provincia y que su postulación no es solamente una estrategia electoral de emergencia?

- No estuve en las listas provinciales porque mi aspiración era ser reelecto como senador. Ya lo dije antes, no teníamos Plan B porque estábamos seguros de que nos asistía la razón y la Constitución. Seguimos convencidos de que Sergio estaba habilitado. Fue muy duro el proceso desde la suspensión hasta la resolución final, aunque presumíamos que lo iban a inhabilitar. Con Sergio habíamos hablado de la posibilidad de que yo fuera el candidato y él, por su lado, habló con muchos dirigentes, intendentes, diputados y así se tomó la decisión. Como ya dije, no voy a escapar al destino, ni a la responsabilidad.

- ¿Qué cambiaría y a qué le daría continuidad respecto de la gestión de su hermano?

- Hay tres atributos que la gestión de Sergio instaló y hay que consolidar: la transparencia, el equilibrio fiscal y la seguridad jurídica, esos son atributos esenciales del Estado y el gobierno y se deben consolidar. Vamos a darle continuidad al Modelo San Juan que hizo posible el desarrollo económico y social de la provincia y vamos a sumar calidad. Se viene la segunda etapa de este proyecto que es dotar de calidad a todos los servicios. Siempre se puede hacer las cosas mejor aun, con más calidad.

- ¿Habrá cambios en el gabinete? ¿Total? ¿Parcial?

- Primero, hay que ganar. Por eso, no hemos analizado todavía ese tema. De todas formas, si ese fuera el caso, muchos funcionarios tomarán otras responsabilidades y deberemos rearmar el equipo de gobierno, entendiendo que es el mismo rumbo, más allá de quienes integren el equipo.

- De ganar, usted será el tercer gobernador peronista en 20 años, ¿qué tiene de nuevo el PJ para ofrecerle a los sanjuaninos?

- Somos de un partido político profundamente humanista que busca el bienestar de la gente. Hacia adelante veo un San Juan mucho más desarrollado, con más crecimiento y con nuestros jóvenes que no se tengan que ir de la provincia ni mucho menos del país. Estamos capacitados para trabajar en ese sentido. Si la provincia sigue con este dinamismo económico, con este desarrollo, dentro de 10 años vamos a tener un San Juan de más de un millón de habitantes y tenemos que ser capaces de generar inversiones porque las inversiones son igual a empleo, a bienestar. Continuaremos promoviendo la inversión para tener más y mejores empleos. Es lo que proponemos a la ciudadanía para estas elecciones.

-Si gana, ¿su gobierno será con o sin Lealtad Justicialista? ¿Habrá funcionarios de esa línea interna?

-Mi gobierno tendrá lealtad y justicialismo, y los justicialistas leales tendrán espacio en mi gobierno.

- ¿Qué lugar le dará a Fabián Gramajo?

- Más que de Fabián, hablaría de Daniela Rodríguez, quien tendrá un lugar importante tanto por su rol de intendenta, conduciendo Chimbas, como en el PJ. Fabián es un dirigente importante y tendrá seguramente su propio espacio. Los dirigentes no necesitan cargos, su razón de ser está en la conducción. Pero insisto, armaremos un equipo de gobierno con justicialistas y con todos aquellos que quieran trabajar por San Juan.

- Desde la oposición acusan a los Uñac de nepotismo, ¿qué tiene para responder?

- Tengo una trayectoria política que nadie puede desconocer, fui diputado provincial, vicegobernador, diputado nacional y soy senador. Estoy seguro que tengo mérito propio, más allá de mi parentesco con Sergio, represento y garantizo un proyecto.

- La oposición criticó mucho la estrategia del gobernador Uñac por fomentar eventos culturales y deportivos. Si gana, ¿cómo será su gobierno en esa materia?

- Es parte de la diversificación económica que nos hace crecer. Gracias a la política de turismo de eventos y a la deportiva, San Juan pasó del puesto 19 al 9 como destino de turismo de eventos en el país. Es un logro importantísimo que hay que sostener. La oposición critica, pero yo le pediría que le pregunte al sector hotelero o gastronómico qué opina. Voy a gobernar escuchando a los sectores. Si viene el sector hotelero y me hace un planteo de paremos con esta política, por supuesto que escucharemos, pero no escucho críticas en ese sentido de ningún sector de la economía.

- ¿Qué responde ante las críticas sobre los insultos en los discursos?

- Veníamos de momentos difíciles y ese día fue muy especial, al menos para mí, de mucha emoción y sensaciones encontradas. Fui a un acto partidario, con la militancia. Si ofendí a alguien, pido disculpas.

- Uno de los mayores problemas que tiene la provincia, si no el mayor, es la sequía, ¿qué tiene pensado para morigerar el impacto de ese grave problema?

- Es un problema mundial, nacional y provincial. En San Juan hay una Mesa del Agua conformada a tal fin que está trabajando muy fuerte, con los mejores profesionales y, además, contamos con el asesoramiento internacional de expertos en la materia. Vamos a trabajar más fuerte en campañas de concientización porque en ese sentido nos falta. Vamos a potenciar las inversiones en tecnología e infraestructura para el uso más eficiente del recurso hídrico; y vamos a ampliar las herramientas financieras para que logremos reconvertir al 100% nuestro sistema de riego.

- Hay quejas, siempre las hay, sobre inseguridad, ¿algún plan para solucionar ese problema?

- San Juan es una de las cuatro provincias con menos delitos dolosos del país. La provincia tiene 600 cámaras en su red de monitoreo y este año llegará a las 900. Esta gestión ha trabajado mucho en materia de seguridad, no sólo aumentando la cantidad de agentes, incrementamos un 60% la planta de agentes en siete años, también las movilidades y hemos dispuesto más de 40 nuevas dependencias policiales. La etapa siguiente es dotar de calidad al sistema de seguridad, con más capacitación, más control y mejor articulación con el resto de las fuerzas de seguridad federal y con la Justicia.

- Hay muchas críticas a la RedTulum. De ganar, ¿le dará continuidad o habrá un replanteo?

- Esta semana estuve en Calingasta donde la gente me planteaba el servicio de la RedTulum, lo dije entonces y lo repito, vamos a mejorar todos los servicios. La RedTulum fue un gran avance para San Juan, ahora estamos comprometidos con Cristian en trabajar y hacer todo lo que sea necesario para darle el mejor servicio para todos los sanjuaninos. La electromovilidad es lo que se viene en el transporte público y vamos a avanzar más en esta línea. Insisto en que si se puede hacer mejor lo haremos.

- Si bien hay proyectos mineros avanzados como Josemaría u otros, no queda mucho tiempo para que Veladero cierre, ¿qué hará para que esos proyectos que hoy están avanzados puedan comenzar finalmente?

- San Juan lleva tres años consecutivos liderando en el país las inversiones en exploración minera; pero, además, es la única provincia donde se construye una mina de cobre. Tenemos dos proyectos más, Los Azules y Hualilán, que podrían obtener este año su Declaración de Impacto Ambiental. Las inversiones mineras van a seguir llegando porque San Juan tiene recursos naturales, seguridad jurídica y paz social. Desde mi lugar, como senador, he trabajado en el proyecto de Ley de cierre de minas, hay que anticiparse, planificar y proyectar. Deseo y espero que las condiciones macroeconómicas, que están en manos del Gobierno nacional, mejoren y permitan una explosión de desarrollo minero en la Argentina.

- Mucha gente se queja de la presión impositiva. Rodríguez Larreta, por ejemplo, logró bajar impuestos para los contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay algo que tenga planeado que beneficie a los contribuyentes sanjuaninos?

- El Acuerdo San Juan fue una bisagra. Después de ese trabajo descomunal, se logró bajar la presión impositiva en la tarifa eléctrica: se redujo un 25% en promedio el costo fiscal de la factura de energía. Vamos a continuar con las políticas de "menos impuestos más inversión", por la que se beneficia a las inversiones privadas achicando la carga impositiva. San Juan es de las 5 provincias con menos carga impositiva del país y seguiremos sosteniendo ese perfil.

- Muy probablemente le toque gobernar con un gobierno nacional de otro color político, si es que usted logra la victoria el 2 de julio, ¿cómo se imagina gobernar con Juntos por el Cambio nacional?

- Con diálogo, tal como lo hizo Sergio cuando Macri era presidente. Prefiero hablar con un gobierno justicialista porque con Macri a San Juan le fue muy mal. Recuerdo la importación de vinos, la desfinanciación de la obra pública y el freno de Agua Negra. Pero, si el gobierno nacional es de la oposición, dialogaremos, con respeto, pero defendiendo lo nuestro, nuestros intereses.

- Hay rumores de que su intención, si gana, es crear una figura preponderante dentro del gabinete, como un jefe de gabinete o algo similar, ¿hay algo de cierto en eso?

- No estoy pensando en eso. Le soy sincero tengo como prioridad la campaña y contactarme con todas las sanjuaninas y sanjuaninos para pedirles que nos apoyen, que continuemos con este proyecto. Ese será un tema para después de las elecciones.

- ¿Qué lo diferencia de Marcelo Orrego o el resto de los candidatos a gobernador?

- Muchísimo. Ellos son el Pro, gobiernan para unos pocos. Y no lo digo como cliché, sino que sólo hay que ver lo que hicieron a nivel nacional cuando fueron gobierno. Nosotros somos de un partido que se asienta sobre la base de la justicia social y un Estado presente. Entendemos que el rol del Estado es generar condiciones de crecimiento económico y desarrollo social. Nuestro fin último es el bienestar, el cual se logra con inversión y con distribución de la riqueza. Yo jamás auspiciaría la importación de vino, más allá de que sea un gran negocio para un sector, es algo que impacta en miles de trabajadores y de pequeños comerciantes que están vinculados a la vitivinicultura. Para nosotros la inversión es empleo y la medimos en bienestar, para ellos la inversión es negocios y la miden en rentabilidad. Somos muy distintos.

- ¿Por qué hay que votarlo a usted y no al resto?

-Porque la fórmula Uñac - Andino es garantía de que vamos a seguir profundizando este proyecto San Juan que nos ha permitido crecer, desarrollarnos, y trabajar todos juntos, con todos los sectores, con esa fusión que tiene que haber entre el sector público y privado. Así lo hizo este gobierno, trabajando conjuntamente porque, en realidad, quienes generan riqueza y trabajo genuino son los privados, y el Estado tiene que estar para generar condiciones, para ayudar a los sectores. Un Estado presente, no ausente. Esa es la garantía que les doy a todos los sanjuaninos y a las sanjuaninas. Les garantizo un gobierno que va a estar cerca, que escuchará y que consensuará.