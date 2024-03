Cierre muy charlado. A pesar de que el cronograma contemplaba una misa con homilía, las charlas y el café se extendieron y Lozano optó por una "celebración más simple", tras la que hubo un poco más de conversaciones.

Todo el arco político sanjuanino viene de un año de campaña largo, donde hubo internas y cruces. Empezó el 2024 con un cambio de oficialismo a nivel local y nacional, en unos pocos meses donde el tono se elevó en las discusiones políticas. Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, definió el contexto como tenso, y dijo que eran conscientes de esto cuando organizaron el retiro espiritual que realizan cada año con líderes, referentes y empresarios de la provincia. El sacerdote hizo un balance luego de las 5 horas en las que desde Marcelo Orrego, Sergio Uñac, José Luis Gioja, Rodolfo Colombo y otros referentes pasaron juntos y rescató que se dieron algunos pasos para limar asperezas.

El encuentro fue en la casa de retiros Emaús, en Las Chacritas, 9 de Julio. Allí llegaron los referentes locales pasadas las 7.30 de la mañana para participar de las charlas, un desayuno juntos y luego una celebración religiosa. Terminó a las 12.30, cuando se retiraron con una rama de olivo en las manos que entregaron los sacerdotes. De las 5 horas de retiro, la prensa sólo pudo estar presente en el final, cuando ya había iniciado la ceremonia religiosa y se encontraban sentados. Pero algunos de los participantes contaron cómo pasaron el tiempo los políticos sanjuaninos ayer en la mañana.

Lozano reveló que, si bien no hubo rondas de diálogo organizadas, el desayuno cerca de las 10.30 fue el momento que aprovecharon para hablar. "No voy a decir quiénes, pero personas que uno podría decir que no se saludan, se acercaron hoy", contó el arzobispo. Una foto podría revelar los participantes anónimos de ese encuentro: Sergio Uñac y Marcelo Orrego se dieron la mano y cruzaron algunas palabras en el quincho donde estaban tomando café. Ya frente a las cámaras, hubo otro encuentro entre oficialismo y oposición: el Gobernador habló unos minutos con José Luis Gioja terminada la ceremonia religiosa y si bien el exgobernador no quiso aclarar de qué conversaron, el final se escuchó: Orrego le dijo a Gioja "después charlamos", antes de despedirse amablemente.

Algunos participantes también contaron cómo fue el tono del encuentro y coincidieron con Lozano. Se trato de una mañana de primeros pasos para acercarse. Uno de los referentes dijo que Uñac y Colombo cruzaron unas palabras, antes de que el exgobernador se fuera temprano junto a Carlos Munisaga. Hubo también quienes le sacaron jugo a la jornada. Un empresario habría dicho "voy a aprovechar para hablar con el ministro, que lo andaba buscando".

> Un retiro con mucha participación

En el retiro espiritual que organiza la Comisión de Justicia y Paz participaron este año cerca de 200 personas. Este número superó "ampliamente las expectativas", según dijo a DIARIO DE CUYO monseñor Jorge Lozano, el arzobispo de San Juan. Al lugar asistieron el gobernador Marcelo Orrego, el vice Fabián Martín, los ex gobernadores Sergio Uñac y José Luis Gioja, el ex candidato a vice Cristian Andino, el diputado Walberto Allende, los ministros Gustavo Fernández, Laura Palma y Roberto Gutierrez, Rodolfo Colombo, Emilio Achem, el industrial Hugo Goransky, la referente social Laura Vera, los intendentes Carlos Munisaga, Susana Laciar, Analía Becerra y Romina Rosas, Matías Sotomayor, entre otros referentes de distintos partidos políticos, organizaciones sociales y empresarios. También llegó como invitado especial y disertante el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

> Orrego: "El diálogo no se debe perder en crisis"

Tras participar del retiro espiritual organizado por la Comisión de Justicia y Paz y la iglesia católica, Marcelo Orrego resaltó la importancia de mantener las instancias de comunicación abiertas. "Es muy importante el diálogo, el consenso, el respeto, escuchar a las instituciones intermedias, sean religiosas, sociales, deportivas, eso no se debe perder en momentos de crisis". El mandatario reconoció que el país se encuentra un momento "muy crítico, creo que debe ser el peor momento", pero aseguró que los sanjuaninos tienen la oportunidad de salir adelante: "Si estamos unidos y encaramos nuestros problemas unidos, lo vamos a ir resolviendo, porque somos resilientes", dijo.

El Gobernador aseguró que busca seguir el pedido del papa Francisco y que trabajarán para "mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, los más humildes, los que necesitan protección, los niños y los adultos mayores". También aseguró que buscarán escuchar a las instituciones e integrantes de la sociedad sanjuanina y reflexionó que "nadie tiene la verdad absoluta y en estos tiempos de crisis tan profunda y delicada, hay que estar cerca de los que más necesitan". Agregó también, en la línea del mensaje de diálogo y escucha, que "solo no puede nadie, tenemos que hacerlo de manera conjunta".

Orrego habló con distintos referentes durante el retiro espiritual y también se detuvo al final de la celebración para charlar con monseñor Jorge Lozano.

LAS PERLITAS QUE MARCARON EL DÍA

> Uñac, acompañado

El exgobernador llegó a las 9 y se fue antes del final de la ceremonia. Junto a él estuvo la mayor parte de tiempo el intendente Carlos Munisaga.

> Presencia judía

Hugo Goranzky, integrante de la Unión Industrial Argentina, fue también vocero de la comunidad judía, ya que dio una disertación sobre su fe.

> Producción, de local

El Ministerio de Producción fue el que más participantes sumó. Estaban casi todos los secretarios y Fernández reveló que va desde sus inicios.

> Una charla pendiente

Orrego y Gioja protagonizaron la foto política. El ex gobernador dijo que "compartieron anécdotas", aunque quedaron en hablar después.