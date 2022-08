En medio del debate en torno a la modificación del sistema electoral con la implementación del Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad) propuesto por el oficialismo, que ya comenzó a ser tratado en la Legislatura, Fabián Martín intendente de Rivadavia y referente de Juntos por el Cambio, analizó la situación y afirmó: "No tenemos otro camino que dar la batalla desde lo judicial".

"Lo que está pasando en San Juan desde diciembre del año pasado es una pena. El martes siguiente a las elecciones legislativas de noviembre, el Gobernador -Sergio Uñac- dijo: 'Vamos a dejar sin efecto las Paso'. Y desde ahí venimos hablando del tema, cuando hay otras cuestiones importantes a hablar, la educación, el trabajo, la inseguridad", comentó para comenzar Martín, en diálogo con el programa "A todo o nada", de radio Sarmiento.

Y continuó: "El 16 de diciembre se hace una sesión que fue penosa, en la que se dejaron sin efecto las Paso y eso dejó una fractura del oficialismo y tres presentaciones judiciales. Y ahora empezamos con esto de la Ley de Lemas que quiere implementar, que es un sistema tramposo e inconstitucional, porque puede ganar una elección quien menos votos saca. No va a alcanzar el papel en San Juan para hacer boletas el año próximo. No van a alcanzar los bancos de un aula para la cantidad de boletas que va a haber. Hay que tener en cuenta que el proyecto habla de que un frente electoral puede presentar una cantidad ilimitada de candidatos a gobernador y, para abajo, para intendentes. Supongamos tres candidatos a gobernador por frente, cada uno con tres intendentes. Son 30 candidatos a intendente en un departamento. La votación va a ser confusa, el recuento de votos también, la cantidad de fiscales va a ser enorme. Es un sistema con el que retrocedemos 3 décadas".

A la vez que, agregó: "Pero, además de todo eso, hay una ley, que es la Ley 613 N, que dice que 18 meses antes de las elecciones no se puede cambiar el sistema electoral. Por lo tanto, el nuevo sistema recién sería aplicable en 2027. Por eso, vamos a tener que dividir nuestro accionar entre la parte legal y la política".

En ese contexto, Martín explicó: "En lo legal, hemos decidido judicializarlo. Porque esto va contra la Ley 613 N y sus efectos. Esta ley da un blindaje, dice que 18 meses antes de las elecciones no se puede cambiar las reglas del juego y este es un derecho de la ciudadanía. No se puede estar manoseando las leyes para, en este caso, ajustar un sistema electoral a la conveniencia. No tenemos otro camino más que dar la batalla desde lo judicial. Y desde lo político vamos a convocar a todos los sanjuaninos de bien que entiendan que este no es el camino a salir a reclamar".

En cuanto a cómo analiza la medida desde lo político, sostuvo que, “lo que veo es que el Gobierno está muy preocupado por perder las elecciones y empieza a manosear las leyes. Hablan de consenso y mienten, porque el consenso es de ellos. En el Acuerdo San Juan nunca se habló de esto, y en este caso no hay consenso porque no convocaron a los partidos políticos. Dicen -haciendo referencia a los dichos del vicegobernador Roberto Gatoni- que nosotros no hacemos propuestas y es que, no vamos a ser cómplice de la violación de la ley. Si decimos que 18 meses antes de las elecciones no se puede hacer modificaciones del sistema y proponemos cambios, sería una incoherencia".

Al mismo tiempo, indicó: "En su gestión, -José Luis- Gioja modificó la Constitución para tener un periodo más. Después, este gobierno designa una Corte donde 3 de los 5 integrantes fueron funcionarios de Uñac. Y ahora vienen a cambiar el Sistema Electoral. Les aseguro que si nosotros somos gobierno en San Juan vamos a cuidar la constitucionalidad. La gente ya está cansada de todo esto y por eso creo que estas medidas nos van a terminar fortaleciendo".

En relación a cómo pelearán las elecciones desde su frente en caso de que se apruebe la modificación y prospere, indicó: "Todavía no hemos hablado, pero como les decía vamos a salir fortalecidos desde lo político. Ya hay una convocatoria que logró que la oposición se uniera de manera inmediata. Evaluaremos cómo actuar, pero seguramente vamos a darles la posibilidad a todos aquellos que quieran participar. Vamos a competir de acuerdo a las reglas del juego. Sería bueno reunirnos con el resto de la oposición, siempre que coincidamos en ideas. No podemos cerrarle las puertas a nadie. No hay que ser extremistas. La Argentina tiene que superar la grieta y estos extremos. De todos modos, no perdemos la esperanza desde lo judicial, nos presentaremos ni bien termine la discusión en la Legislatura".

Para finalizar, habló de los posibles candidatos a gobernador de su espacio: "Hay varios dirigentes en nuestro espacio que pueden ocupar una candidatura para gobernador, yo no descarto mi participación ni otra a esta altura. Sí, veo un fin de ciclo del peronismo en San Juan, por esta situación de forzar tanto, de subestimar a la gente. Ellos al cambiar las reglas del juego demuestran que están muy preocupados, si no, no lo harían. Hoy Marcelo -Orrego- es el que mejor mide. Si hoy hay elecciones en San Juan, Marcelo es el gobernador. Pero faltan 8 meses para definir situaciones y yo voy a jugar donde sea más conveniente para el frente".