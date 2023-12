Si hay una obra que está llena de vaivenes en Jáchal es la del matadero. Es una obra reclamada por el sector ganadero del departamento, pero que alcanzó un 80 por ciento de avance y se paralizó alrededor de 2021, debido a que había que construir una planta de tratamiento de efluentes tras el proceso de faenamiento que cumpla con las habilitaciones exigidas. En ese marco, el intendente electo, Matías Espejo, dijo que, para reactivar el proyecto, encargará un "estudio de factibilidad para ver realmente qué es lo que falta y si es posible que funcione o no. Porque hay quienes dicen que está obsoleto". No obstante, explicó que, si la obra sirve, "hay que buscar la ingeniería para que se realice". Dentro de las opciones que baraja, está la de "concesionarlo" para que un privado deje listo el matadero y, luego, se cobre la inversión al hacerse cargo de la explotación.

La planta de faena dejó de funcionar en 2010 porque no reunía los estándares sanitarios. Así, en 2011, el entonces intendente Jorge Barifusa inició la construcción con fondos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), pero no se llegó a concluir. Luego, el actual jefe comunal, Miguel Vega, terminó la obra civil de las instalaciones, con gran parte del equipamiento, incluida la caldera y la línea de faenamiento. Sin embargo, la obra se estancó en la parte que tiene que ver con el tratamiento de los líquidos, ya que Vega explicó que hubo nuevas exigencias que el proyecto original no contenía. En 2021, se llamó a una licitación para concesionar el establecimiento. "Buscamos hacerlo por la parte privada con una concesión a largo plazo, pero no dio resultado porque no les cerraban los números a los inversores", dijo el actual intendente.

A días de asumir, Espejo explicó que "estamos evaluando" la continuidad de la construcción del matadero. Así, resaltó que, primero, "lo importante es realizar un estudio, porque hay algunas personas que dicen que es obsoleto y otras que dicen que no es así. Después, lo que hay que ver es si esa inversión realmente se justifica". Por eso, indicó que "hemos pedido a profesionales que vayan elaborando un proyecto para salir a buscar financiamiento y ver si realmente hay una declaración de impacto ambiental que nos habilite a poder funcionar". En caso de que el proyecto sea factible, el próximo jefe comunal dijo que habrá que analizar la forma de llevarlo a cabo, lo que puede implicar "una Participación Público-Privado (PPP) y/o una licitación, la que habrá que hacer. Lo importante es que se pueda cerrar el ciclo". De esa manera, reconoció que una opción "es concesionarlo, lo que implique el final de la obra y la explotación de la misma".

Consultado sobre el tema, Mario Ruiz, productor ganadero de la zona, opinó que "el matadero es un servicio municipal. Si lo privatizan, no le va a convenir a ningún privado". De hecho, hubo empresarios que averiguaron el nivel de cabezas de ganado de la zona y la rentabilidad de la explotación, por lo que no avanzó la idea de terminar la obra y administrar el negocio, señalaron fuentes del sector. De acuerdo a un relevamiento oficial, se calcula que hay unos 20 mil vacunos, 10 mil caprinos y unos 5 mil porcinos. Inclusive, un punto que no le cerraba a los privados era que no había "materia prima", dijeron las fuentes. Por eso, el intendente electo manifestó que analizará también el impacto que tendrá el matadero "para el desarrollo no solo de Jáchal, sino también para Valle Fértil y parte de La Rioja".

Capacidad

80 Cabezas de ganado bovino faenará por día el matadero de Jáchal, según el proyecto. En los pliegos de licitación que se habían presentado por la obra, también contempla el faenamiento de 150 porcinos y 170 caprinos por día.

Tamaño

20 Mil metros cuadrados tiene el matadero. Está ubicado en la ruta 456, a 200 metros de la intersección con la ruta 150. La obra comenzó a construirse hace 12 años con fondos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Avance

80 Por ciento es lo que hay construido hasta ahora, indicaron en el municipio de Jáchal. Las instalaciones contienen una caldera, cámaras frigoríficas, herramientas y el mobiliario necesario para realizar el proceso de faena.

>> CLAVES

Reinicio

El matadero dejó de funcionar en 2010. Al año siguiente, el exintendente Jorge Barifusa comenzó la reactivación con fondos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Segundo paso

Miguel Vega asumió en 2015 y trabajó para poner en marcha el matadero. La obra civil se completó en el 2017, pero el proyecto se frenó por el tratamiento de efluentes.

Lo que falta

El intendente electo, Matías Espejo, dijo que, además de la planta de tratamiento de efluentes, también faltan obras de electrificación y la conversión de una caldera a gas.