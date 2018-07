Si la factura del gas ya venía cara, un "error" de Ecogas llevó a que en algunos domicilios se "estime" el consumo y no se cobre por el gasto real. Ya diputados nacionales sanjuaninos hicieron una presentación ante Enargas, pero los usuarios que se topen con este problema NO deben pagar la boleta y hacer de inmediato el reclamo

Aquellos que ven que en su factura está la frase "lectura estimado" deben avanzar con un reclamo:

Los sanjuaninos tienen que mirar bien la factura

1- Pueden presentarse en la oficina de atención al público de Ecogas en Ig. De la Roza 129 (Este), Capital, o bien acercarse por el Enargas ubicado en calle Mitre 177 (Este), Capital .

2- La distribuidora deberá resolver el reclamo planteado indicando tareas o verificaciones realizadas para regularizar la situación. En aquellos casos que se deba producir un ajuste en la facturación y/o acreditaciones de compensaciones, indemnizaciones e intereses y/o devoluciones, la distribuidora deberá efectivizar los mismos en la primera factura que emita con posterioridad a la resolución adoptada.

3- La empresa en caso de que no haya resuelto el reclamo o su respuesta no satisfaga al usuario, y siempre que su requerimiento se encuentre en análisis en la distribuidora o el ENARGAS, el usuario no está obligado a pagar la factura y tampoco se le podrá cortar el servicio.

4- La vía de reclamo telefónico es al 0800-333-4444 de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

5- Por correo postal gratuito a Apartado Especial Nº600 (C1000WAF) Correo Central, correo electrónico a [email protected] (usuarios de gas por redes) y página web www.enargas.gob.ar, ingresando al formulario de reclamos.

El Enargas emitió un comunicado para aclarar en qué casos vale la "lectura estimada":

a- Sólo en aquellos casos en que no pueda leer el medidor, podrá estimar la cantidad de gas suministrada y presentar una factura con consumo estimado, indicando expresamente en la misma que se trata de una lectura estimada. Además, la implementación de esta medida excepcional y restrictiva, que se circunscribe a determinadas veces por año calendario. Se trata de una alternativa que da el reglamento de servicio cuando no se puede acceder a la lectura del medidor, sin que la misma pueda aplicarse de forma generalizada.

b- Las estimaciones de consumo deben basarse en el promedio histórico de consumo del usuario para el mismo período de facturación de los últimos 2 años o en el consumo correspondiente a igual período del año anterior, si la historia de consumo del usuario fuera menor a 2 años.

Denuncian mala facturación de Ecogas

Los diputados Walberto Allende, Florencia Peñaloza y Graciela Caselles (del Frente Todos los tres) dieron una conferencia de prensa denunciando que Ecogas ha facturado las boletas de los sanjuaninos con una "estimación del consumo" y no con la lectura real, con el agregado que eso ha terminado "inflando" el valor final de la boleta.

"Sin haber tomado lectura, han elevado en 5 o 6 veces lo que venían cobrando. Esa factura no corresponde abonarla, tienen la obligación de tomarle reclamo", dijo Allende. El legislador aclaró que, una vez hecho el reclamo, "inmediatamente queda suspendido el pago, no pueden cortarle el servicio, ni suspenderle, ni sacarle el medidor".

En Mendoza pasó igual y allí estiman que esa maniobra recayó en el 80% de los usuarios. No saben en San Juan a cuántos afectó.