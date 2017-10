Clave. En Santa Lucía, la gestión de Marcelo Orrego tiene un alto nivel de aceptación. No obstante, la imagen del jefe comunal no se trasladó al resto de los candidatos. Pese a todo, el intendente dijo que vienen creciendo elección tras elección.

Pese al esfuerzo que hicieron los dos frentes más importantes de la provincia, Todos y Cambiemos, para revertir los números obtenidos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en seis distritos, ninguno pudo lograr el objetivo. En Capital, el justicialismo, que controla la comuna, tan solo redujo la distancia que le había sacado Cambiemos de 12 a nueve puntos. En Santa Lucía, Rivadavia y Caucete, municipios manejados por basualidstas, el frente oficialista amplió la brecha. En Ullum se redujo la diferencia con el peronismo, mientras que en 9 de Julio se mantuvieron los números.



En el oficialismo local, las cifras obtenidas en cada elección no son menores, ya que sirven para demostrar fuerza territorial. Mientras que en la oposición, los números son mirados con atención por el Gobierno nacional. Todos subieron sus cifras, pero no fue suficiente.



En el escenario departamental, Capital fue la única comuna en la que perdió el oficialismo. Tras la derrota, tanto el gobernador Uñac y el intendente Franco Aranda se hicieron cargo de la derrota y este último generó reuniones con las cuatro juntas departamentales del PJ y el bloquismo para mejorar la coordinación y cambiar el mensaje a transmitir a los vecinos. Ayer, la diferencia se redujo de 12 a 9%.



En Santa Lucía, la distancia de la coalición Todos sobre Cambiemos aumentó con respecto a las primarias: era de 6 puntos y se estiró a 10. La cifra empeoró, pese a que en las últimas semanas el espacio hizo esfuerzos en ese distrito, como la visita del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña. No obstante, tanto en el basualdismo como en el macrismo señalan que el intendente Marcelo Orrego tiene chances de competir por la gobernación en 2019 por su buena imagen.



El escenario en Rivadavia, en manos de Fabián Martín, no fue distinto. El Frente Todos subió la diferencia que había logrado en las PASO sobre Cambiemos. En agosto, la brecha fue de casi 4 puntos y ayer fue casi duplicada. Donde también se vio un margen más amplio a favor del oficialismo fue en Caucete. El trabajo de Cambiemos y del intendente Julián Gil no fue suficiente, ya que la distancia en contra de 23 puntos de las primarias se estiró a poco más de 26. En Ullum, Leopoldo Soler redujo la brecha de agosto: los 40 puntos se transformaron en 32. Por último, en 9 de Julio, no hubo cambios con respecto a las internas.

La palabra de los intendentes

Franco Aranda

"Corresponde que hagamos una evaluación del resultado de esta elección, pero sabíamos que iba a ser difícil revertir las cifras en Capital. Los números indican que hemos mejorado mucho, lo que es muy importante para nosotros".

Marcelo Orrego

"En Santa Lucía hemos tenido un crecimiento en la cantidad de votos que logramos en 2013 y en 2015. Desde mi punto de vista, ha sido una elección importante que nos da experiencia para afrontar el futuro".

Fabián Martín

"Para nuestro frente, la elección ha sido importante. En Rivadavia hemos podido alcanzar casi los 40 puntos y eso significa un crecimiento. Fuera del resultado, creemos que ha sido una elección ajustada".

Leopoldo Soler

"En el período después de las PASO logramos tener más presencia con los candidatos, junto a los vecinos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero logramos sacar más cantidad de votos que las primarias".

Julián Gil

"Desde un principio entendimos que la gestión municipal no estaba en juego. Acá la elección pasaba por elegir a los representantes en el Congreso. Ahora ellos van a tener que responder a los sanjuaninos".

Gustavo Núñez

"Junto al frente tuvimos una gran presencia en 9 de Julio. Creemos que hicimos una gran elección porque logramos incrementar la cantidad de votos que obtuvimos inicialmente en las primarias".