Embestida. El equipo del Ministerio de Hacienda, a cargo de Roberto Gattoni, y el de Fiscalía de Estado, que conduce Jorge Alvo, vienen trabajando juntos en la demanda contra la Nación por la rebaja de impuestos coparticipables.

La disputa por la rebaja que dispuso la Nación a las provincias en los impuestos coparticipables sobre IVA y Ganancias sumó un nuevo capítulo. Por un lado, San Juan apuesta a obtener una mayor compensación de fondos de lo que estableció la gestión de Cambiemos en cuanto al primer tributo. Y por otro, quiere recuperar al segundo de ellos, luego de que la administración central planteara que no corresponde ninguna devolución. Pero para poder avanzar en ambos casos necesita de un informe de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que contradiga lo determinado por el Gobierno nacional. En eso están los representantes económicos de, al menos, 15 distritos, quienes, con el estudio en sus manos, presentarán el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, a través de los respectivos fiscales de Estado.



La novedad la dio a conocer ayer el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien señaló que "creemos que la compensación en IVA está por debajo de lo que debe ser". Cuando se calculó la reducción del impuesto coparticipable se habló de 300 millones de pesos para San Juan y a la hora del reintegro, la Nación estipuló un cronograma de desembolsos desde este mes a enero por 173.626.000 pesos.



La rebaja se produjo por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que sacó el presidente Mauricio Macri luego de quedar relegado ante Alberto Fernández en las PASO del 11 de agosto. Para atenuar el impacto de la crisis en el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno eliminó el IVA en más de 10 productos de la canasta básica. Al quitar dicho impuesto, afectó las arcas de las provincias, ya que se trata de un tributo cuya recaudación es coparticipable de acuerdo a los índices de cada jurisdicción. Los gobernadores no se opusieron a la medida, pero sí resaltaron que la Nación era la que debía hacerse cargo del costo. De hecho, los representantes de 15 provincias acudieron a la Corte Suprema con una medida cautelar para frenar la detracción y un planteo de inconstitucionalidad, dado que a través de un DNU no se puede regular en materia tributaria. El máximo tribunal le hizo lugar a la cautelar y ordenó la suspensión de la quita de fondos y una compensación, que es lo que comenzó a hacer desde este mes la gestión de Cambiemos, cuyo monto está bajo duda.



La otra reducción tiene que ver con Ganancias y fue fruto de otro decreto de Macri que estableció la suba del mínimo no imponible del tributo, lo que implica que menos trabajadores lo paguen, ergo, significa una menor recaudación. Tras el fallo, el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, envió un escrito a la Corte Suprema, en el que señaló que están cumpliendo con la devolución de IVA, pero que en el caso de Ganancias no corresponde ninguna devolución "porque no tiene efectos negativos en la masa coparticipable", según consta en el planteo, indicó el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El ministro de Hacienda local se explayó al señalar que "Nación dice que es un pago a cuenta y que no corresponde compensación. Más allá de eso, entendemos que debe haber un reintegro porque en nuestro presupuesto provincial estaba contemplada esa recaudación. Estamos pidiendo que se cumplan con las pautas que establecieron en el presupuesto nacional". En Ganancias, lo que se había estimado era una reducción de 950 millones de pesos.



Alvo indicó que "es importante contar con un informe del CFI que nos funde y habilite la posibilidad de cuestionar lo que Nación ha presentado en la Corte. Si la información está, presentaremos una impugnación para que lo resuelva el tribunal".

Cronograma



En la devolución de IVA, la Nación estableció un retroactivo de 44.460.000 pesos, que va desde que se implementó el decreto macrista hasta octubre. Luego, 10.080.000 pesos por seis días hábiles restantes de este mes, 38.475.000 pesos por noviembre, 39.669.000 por diciembre y 40.942.000 por enero.