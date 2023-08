En el marco de la transición en los municipios, hay intendentes electos que, en el contacto con los actuales jefes comunales o por medio de trascendidos, están tomando conocimiento del traspaso de trabajadores temporarios a planta permanente. Se trata del personal efectivo con el que se encontrarán una vez que asuman y la mayoría entiende que no les quedarán vacantes por cubrir, al menos, en lo inmediato. Son los casos de 9 de Julio, Ullum, Valle Fértil y Sarmiento, en los que los líderes departamentales sumaron empleados a sus plantillas dentro, en principio, de los parámetros legales. Después, está el lote de intendentes que habían dado a conocer sus procedimientos de pase de contratados.

El relevamiento de este medio incluyó a los jefes municipales que sucederán a los que habían fogoneado a otros candidatos de sus entornos dentro de un mismo frente electoral y, por otro lado, que son de otro palo político. Los intendentes tienen que cumplir con la denominada regla de fin de mandato, contenida en la ley de responsabilidad fiscal, la cual prohíbe el aumento del gasto corriente, como los sueldos que deriven de la incorporación de personal a través del traspaso de contratados, en los últimos nueve meses antes de dejar la gestión. En el caso de que no la cumplan, perjudica al sucesor y, en general, a la comuna, ya que se priva, por ejemplo, de recibir recursos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), el cual está destinado a obra pública municipal.

En 9 de Julio, el peronista Daniel Banega reemplazará el 10 de diciembre a Gustavo Nuñez, de Juntos por el Cambio (JxC), quien, a su vez, fue electo diputado. Ambos mantuvieron hace unos días su primera reunión y el primero contó que el actual jefe comunal ha cubierto toda la planta permanente existente al nombrar "más de 30 personas, cerca del vencimiento del plazo (que establece la normativa) y dentro del margen de la ley". En Ullum, circuló que el intendente Leopoldo Soler (aliado uñaquista y futuro diputado) traspasó unos 40 contratados al staff de efectivos sobre principios de año. Al ser consultado, indicó que en marzo hubo incorporaciones, aunque no recordaba el número. Sí aclaró que "no he creado ningún cargo de planta, sino que he cubierto algunas vacantes". Incluso, dijo que quedan unas 10 por cubrir. Por su parte, su sucesor, David Domínguez, del Movimiento Evita y presidente de la Junta del PJ, dijo que no quiere entrar en polémica y que verá con su equipo "cuánto influye en el presupuesto".

En Sarmiento, también trascendió que personal quedó efectivo. El intendente peronista Mario Martín explicó que se trata de empleados que se encuentran en una figura llamada "planta transitoria", que cuentan con los mismos descuentos de ley y beneficios de la planta permanente (jubilación, obra social, aguinaldo), pero que no gozan de estabilidad. En ese marco, aseguró que no implican un costo extra en el presupuesto, además de que está dentro de los plazos legales. Así, dijo que en marzo traspasó unos 20 trabajadores, luego de un proceso que inició el año pasado en acuerdo con los gremios SUOEM, UPCN y ATE, y que no ha cubierto todas las vacantes. Su reemplazante en la Intendencia será Alfredo Castro, de JxC.

En Valle Fértil, el justicialista Omar Ortiz le cederá la posta a Mario Riveros, quien señaló que tomó conocimiento que el actual intendente traspasó en julio 35 empleados transitorios a planta permanente, por lo que revisará con su equipo si la movida está dentro de la ley. Ortiz no contestó los llamados de este medio para conocer si maneja la misma figura contractual que en Sarmiento y si confirma o no la incorporación de personal sobre esa fecha. Por otro lado, en Jáchal, Pocito, Angaco y Capital también hicieron traspasos de contratados, bajo sus respectivos procedimientos (ver recuadro).

Reelectos

Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía; Romina Rosas, de Caucete, y Jorge Espejo, de Iglesia, fueron reelectos en los comicios del 14 de mayo. De esa manera, no enfrentan la regla de fin de mandato. De todas formas, deben cuidar el incremento del gasto corriente.

Entre socios

En Rivadavia, Chimbas, 25 de Mayo, San Martín, Albardón y Zonda, el recambio de gestión se produce entre socios políticos, por lo que los traspasos de personal, en principio, no generarían inconvenientes, salvo que violen la regla de fin de mandato.

Pelea y otros casos

En el traspaso de personal a planta permanente en los municipios, uno que desató polémica fue el de Angaco, dado que el intendente bloquista Carlos Maza incorporó 28 empleados luego de perder en la elección del 14 de mayo. Su sucesor, José Castro, aseguró que viola la regla de fin de mandato, ya que las designaciones se hicieron dentro de los nueve meses para que deje su gestión. Por otro lado, Armando Sánchez, de Pocito, sumó en abril 105 contratados a planta, luego de tener, según afirmó, el aval del Ministerio de Hacienda. A su vez, Miguel Vega, de Jáchal, concretó en marzo la incorporación de 99 trabajadores temporarios. En Capital, a cargo de Emilio Baistrocchi, publicaron el orden de mérito de los concursantes para cubrir 160 vacantes del segundo concurso de ingreso. El intendente no contestó los llamados para corroborar si se hicieron las designaciones.