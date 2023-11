El actual intendente de 25 de Mayo y diputado electo, Juan Carlos Quiroga Moyano, será el líder del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados. El nombre del veinticinqueño venía sonando desde julio, dado que había dirigentes que lo postulaban, pero no fue hasta el pasado miércoles que el gobernador Sergio Uñac lo respaldó en una cumbre de legisladores que se realizó en Ullum y lo tuvo a su hoy intendente, Leopoldo Soler, como anfitrión, según confirmaron fuentes oficiales. Así, Quiroga Moyano será un actor clave, dado que el peronismo, a partir del 10 de diciembre, comenzará jugar el papel de oposición ante el gobierno de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC).

La elección de Quiroga Moyano como representante de la bancada del PJ en la Legislatura no es menor. El cacique departamental ha ido cultivando su posicionamiento interno al cosechar triunfos desde 2003 a la fecha. Fue cuatro veces intendente, con un período en el medio, de 2011 a 2015, en el que se desempeñó como diputado y ocupó el cargo de vicepresidente de bloque, por lo que también tiene experiencia legislativa. Además, impulsó a su hermano Rolando Quiroga en 2011 y a su socio Rodolfo Jalife (en la última elección) para que sean sus sucesores en el distrito. El último pergamino que sumó fue en el balotaje presidencial. En San Juan, Sergio Massa, de Unión por la Patria, sólo triunfó en Ullum, Jáchal, 25 de Mayo y Zonda. En el resto, el vencedor fue Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Según trascendió, Uñac resaltó, justamente, el peso territorial del médico, además de hacer hincapié en la unidad de todo el justicialismo y sus aliados.

Si bien el timón del Ejecutivo provincial estará en manos de Orrego, la oposición será mayoría en la Legislatura con 23 diputados, de los cuales, 19 entraron por la lista de Uñac y cuatro por la de José Luis Gioja. En una división por fuerzas políticas, habrá 17 peronistas, tres bloquistas, uno del Frente Renovador, otro del Frente Grande y el restante de un partido municipal. A su vez, JxC contará con 12 legisladores y uno será del espacio libertario.

La tarea de Quiroga Moyano será la de conducir la bancada mayoritaria, en la que hay exintendentes, exfuncionarios y gente que va por un nuevo mandato, por lo que deberá mantener la unidad y administrar los "egos" que suelen despertarse. Además, encarará los arduos debates que se avecinan para plantar posición, así como funcionar de nexo con el interbloque de JxC de cara a promover acuerdos. Sucede que los diputados opositores actuarán en conjunto con los intendentes del frente que lideró el PJ, que son 15 de los 19.

En el encuentro del miércoles no sólo estuvieron los peronistas, sino también los tres diputados bloquistas. El presidente del partido y legislador electo, Luis Rueda, había manifestado que volverán a armar un bloque propio, pero que van a acompañar al uñaquismo, como lo han venido haciendo desde 2007. También fueron invitados los giojistas Mario Herrero y Graciela Seva, pero no asistieron. Tampoco lo hizo Gabriel Sánchez, del riñón del intendente chimbero Fabián Gramajo, dijeron las fuentes. La idea es que todas las vertientes del PJ estén en el mismo bloque, pero, si eso no sucede, que se pueda trabajar en interbloque. Aún se desconoce qué postura tomarán los legisladores giojistas y aquel que responde a Gramajo.

A la reunión sí asistió Franco Aranda, del Frente Renovador, quien manifestó que no tiene decidido si abrirá o no bloque propio, pero que sí trabajará con la bancada peronista. Otro que abrirá su espacio, como lo hizo en la actual gestión, es Horacio Quiroga, del Frente Grande. Se verá qué hace Leopoldo Soler, aliado de Uñac, que tiene su partido municipal Mejor Nosotros.

Por su parte, JxC, que a nivel provincial jugó con el frente Unidos por San Juan, también tiene que definir sus autoridades (ver Abajo).

Peronistas presentes

Los diputados del PJ, electos por la lista de Uñac, que asistieron a la reunión: Juan Carlos Quiroga Moyano, Marta Gramajo, Omar Ortiz, Pedro Albagli, Marcelo Mallea, Jorge Castañeda, Emilio Escudero, Miguel Vega, Stella Caparrós, Marisa López y Fernanda Paredes. Con aviso, faltaron Cristina López y Eduardo Cabello.

Sesión preparatoria

La sesión preparatoria en la Cámara de Diputados se realizará el martes, en la que los legisladores designarán a una comisión para ratificar la validez de los títulos entregados por el Tribunal Electoral. Ese día, habrá reunión en Casa de Gobierno para formalizar la presidencia de Quiroga Moyano, dijeron las fuentes.

> Evalúan al líder del bloque de Orrego

Juntos por el Cambio (JxC) será oficialismo al conducir el Ejecutivo, pero estará en minoría en la Cámara de Diputados. Son 12 los legisladores que fueron electos dentro del frente provincial llamado Unidos por San Juan. De ese total, nueve pertenecen a Producción y Trabajo, el partido liderado por Orrego. En ese marco, están evaluando quién dirigirá la bancada. Del palo de Fabián Martín, próximo presidente de la Legislatura, están María Rita "Maru" Lascano, coordinadora de Gabinete de Rivadavia, y Juan Cruz Córdoba, presidente del Concejo Deliberante de ese departamento. Con experiencia legislativa ya vienen Carlos Jaime y Marcela Quiroga. Los otros tres son Enzo Cornejo, del Pro; Gustavo Usín, de Actuar, y Alejandra Leonardo, de la UCR. Estos van camino a armar bloques unipersonales.