Adaptación. El bloquista Miguel Atampiz llegó a la Intendencia de la mano del basualdismo. Hoy está en el oficialismo, pero quiere competir con otra fuerza.

De cara a las elecciones del año que viene, en Zonda se da un escenario llamativo. El intendente Miguel Atampiz integra el frente oficialista que conduce Sergio Uñac, pero quiere ir por la reelección con un partido municipal. Si lo concreta, presentará la llamada boleta corta, con la que peleará la jefatura comunal y los cargos de concejales, por lo que no podrá pegar el voto con la segura postulación del Gobernador y, en teoría, no cosecharía su arrastre de manera directa. ¿Por qué se privaría de tal beneficio? Fuentes calificadas explicaron que el zondino no tiene intenciones de ir dentro de la sociedad porque no desea enfrentarse con nadie del peronismo en las primarias. La preocupación es que el derrotado termine trabajando para la lista opositora en la general. Del lado del PJ, el que se ha lanzado es Oscar Villalobos, el presidente de la Junta y funcionario provincial, quien comparte el mismo temor. Y si bien Atampiz aspira a participar con una fuerza política propia o allegada a él, hará campaña por Uñac y repartirá sus votos con los del pocitano para captar su poder de fuego.

El intendente no contestó los llamados de este medio, pero fuentes del departamento y del bloquismo confirmaron la movida. Atampiz es bloquista y llegó al sillón municipal en 2015 de la mano del basualdismo, aunque dos años después pegó el portazo y se alineó con la estructura del partido, dentro del oficialismo. Según las fuentes, dicha elección dejó una enseñanza. La alianza entre bloquistas y justicialistas atravesó las PASO entre el entonces jefe comunal César Monla y Villalobos. La puja la ganó el primero, que se enfrentó con Atampiz en la general, pero fue este último, jugando para el frente opositor, el que terminó recolectando los votos del eliminado Villalobos. Así, la imagen que hay es que el que pierde en la interna, juega para el bando rival. Y no sólo es una preocupación del actual intendente sino también del presidente de la Junta del PJ de Zonda.

En ese marco, desde el sector de Atampiz apuestan a armar un partido para jugar por los cargos municipales, apoyando desde afuera a Uñac. Otro beneficio es que nadie le tocará los candidatos a concejales, figuras que son necesarias para aprobar proyectos y que la gestión sea tranquila y sin sobresaltos.

Si se define esa jugada, el frente oficialista llevará un candidato y todos se verán las caras directamente en la general, evitando una interna que pueda llegar a beneficiar a la oposición. Si bien el justicialista Villalobos se ha lanzado para competir por la Intendencia, tiene una fuerte resistencia en el PJ departamental. Además, carga sobre sus espaldas dos derrotas en la pelea por ese puesto, cosa que le remarcan en Zonda. Por eso, las fuentes expresaron que está en estudio su posible candidatura.

El otro punto de discusión será el cargo de diputado, que hoy lo tiene Edgardo Sancassani.

Movida bloquista

En Iglesia

El bloquista Marcelo Marinero irá por la reelección dentro del frente oficialista y el diputado Jorge Espejo quiere hacerle interna. Si no se da, el legislador indicó que como última instancia usará la herramienta del partido municipal.