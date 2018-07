El complejo que albergará a todos los juzgados, fiscalías y dependencias del Poder Judicial tendrá una superficie de 45 mil metros cuadrados, la mitad del Centro Cívico, el edificio público más grande de la provincia. Frente a tal magnitud, la construcción de la llamada Ciudad Judicial en la exbodega Cavic se hará en etapas y tanto en Tribunales como en el Gobierno esperan licitar en febrero una primera fase que comprenda a los juzgados. A partir de esa fecha, la expectativa es que los trabajos de edificación comiencen dentro del primer semestre de 2019, aunque aún no hay cálculos sobre cuánto demorarán debido a que no está el proyecto final.



Las estimaciones de los plazos las dieron a conocer el ministro de la Corte, Guillermo De Sanctis, junto al equipo técnico comandado por Eduardo Serrate y Daniel Suárez, y el director de Arquitectura de la provincia, Marcelo Yornet. El máximo tribunal dará mañana un paso clave en el proceso, ya que lanzará, en coordinación con el Gobierno, un concurso nacional para el desarrollo del anteproyecto de la Ciudad Judicial, es decir, el diseño que tendrá en base a las necesidades de espacio de la Justicia. El procedimiento a su vez está organizado por el Colegio de Arquitectos de San Juan.



El edificio de Tribunales, con sus 6.300 metros cuadrados, y los 22 predios en los que se encuentra desperdigado el Poder Judicial en el radio céntrico han quedado chicos y obsoletos ante el incremento de la litigiosidad y la cantidad de empleados que trabajan en ellos y personas que los transitan. La histórica conformación de la Corte quiso que la Ciudad Judicial se hiciera anexando el histórico edificio 9 de Julio, pero este, pese a su consolidación, no iba a cubrir las necesidades de espacio. Fue así que la gestión uñaquista ofreció la exbodega ubicada en Capital, en el límite con Chimbas, y tras una resistencia inicial, el máximo tribunal la terminó aceptando.



El inmueble ubicado en Benavídez y Tucumán cuenta con 12,5 hectáreas y la Ciudad Judicial ocupará tan sólo 45 mil metros cuadrados, es decir, 4,5 hectáreas, pero es de esperar que haya construcciones en altura, por lo que la capacidad que abarcará será menor. Justamente, la cantidad, la forma y el diseño de las estructuras se definirán tras el concurso que se lanzará mañana. El anteproyecto ganador estará listo en octubre y la expectativa es que el llamado a licitación para la construcción del plan definitivo se haga en febrero, aunque previsiones más optimistas hablan de diciembre de este año.



Un punto que deberán respetar los que participen en el armado del anteproyecto es el estacionamiento. El ingeniero Serrate y el arquitecto Suárez indicaron que la cochera tendrá una capacidad para 2 mil vehículos para los magistrados, los empleados y el público en general, la cual abarcará entre cinco y seis hectáreas.



La dimensión del predio también brindará la posibilidad para que los proyectistas diagramen plazoletas, que sirvan de transición entre los edificios que existan. Además, se prevé que pueda haber confiterías y espacios para otros organismos como el Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados y dependencias gubernamentales.



La Ciudad Judicial también contendrá un auditorio con capacidad para 100 personas, salas de capacitación y para llevar a cabo los juicios, al igual que el procedimiento de juicio por jurados. Por otro lado, el predio conservará la torre de agua, tres tanques de fermentación y una nave de la exbodega que serán reacondicionados.

Desafío en el diseño

El Gobierno y el Poder Judicial acordaron conservar la emblemática torre de agua de la exbodega, un edificio (que aún conserva el cartel de Cereceto) que contiene las piletas de hormigón armado y unos tanques de fermentación. El ingeniero Eduardo Serrate y el arquitecto Daniel Suárez manifestaron que la refuncionalización y la puesta en valor de esas estructuras con las futuras construcciones será un verdadero desafío para los diseñadores. Además, indicaron que tanto la torre de agua como el edificio con las piletas tienen un deterioro muy grande que deberán ser reforzados, según arrojó el informe estructural. El primero no puede ser usado como depósito de agua, mientras que el segundo está en proceso de colapso. No sólo deberá haber un embellecimiento sino también un refuerzo, señalaron.

Juzgados

23

mil metros cuadrados son los que necesitan los juzgados civiles, laborales, penales, de familia y de Paz.

Personal

1.900

Es la cantidad de empleados que podrá albergar la Ciudad Judicial. Hoy son alrededor de 1.400.

Ministerio Público

5.434

metros cuadrados necesita, en principio, el Ministerio Público Fiscal en la estructura de la Ciudad Judicial.