Con 32 votos a favor, es decir por unanimidad, la Cámara de Diputados local aprobó este jueves adherir a la ley nacional para el uso medicinal de cannabis. Se trata del paso necesario para que compañías puedan invertir en la iniciativa, como la canadiense Wayland Group, que ya compró 819 hectáreas de tierra cultivable en la zona de Cochagual y de la Villa de Media Agua, cabecera del departamento Sarmiento, para llevar adelante la producción.



Los aportes locales sobre la iniciativa han girado en la promoción de la investigación de distintos usos medicinales de cannabis, la apuesta a la participación de asociaciones civiles para establecer pautas y protocolos de estudios y la elaboración de un plan de investigación que contemple toda la cadena de valor (cultivo, producción y comercialización), siempre con un horizonte terapéutico.



En ese último punto, el objetivo oficial también es que no sólo se cultive la planta sino que también haya todo un proceso industrial para obtener el aceite de cannabis y así, generar puestos de trabajo y que se impulse otra actividad productiva. Según fuentes oficiales, San Juan y zonas de Afganistán tienen el clima ideal para dicho cultivo. En el caso de la provincia, la cantidad de horas luz solar es clave, ya que en otras partes del mundo impulsan la floración de la planta con luz artificial, lo que encarece los costos.



En cuanto a los beneficios, las fuentes indicaron que está probado que el uso medicinal es efectivo para reducir la frecuencia y la intensidad de crisis convulsionantes en casos de epilepsia refractaria. Por ese efecto positivo, las fichas están puestas en estudios para establecer si hay más alcances en otras patologías.



Concretada la adhesión local a la ley nacional 27.350, trámite que aún no han hecho Córdoba y San Luis, según las fuentes, se desencadena todo un proceso para que los interesados inviertan en la actividad en la provincia. Primero tienen que presentar un plan de negocios en la Secretaría de Salud de la Nación. Luego de que esta repartición lo apruebe, que es la autoridad de aplicación, se dispararán otras revisiones y autorizaciones, como el del Ministerio de Seguridad en cuanto a protocolos en el control de los predios, por ejemplo. O la participación del INTA, el Conicet o el Inase (Instituto Nacional de Semillas). Con todos los permisos nacionales, se disparará el mecanismo de trabajo con la provincia, lo cual se definirá a medida que avancen los proyectos. De acuerdo a cómo han venido trabajando otras provincias, hay presencia estatal en la sociedad con los privados, por lo que en San Juan dicha mecánica está en estudio, indicaron las fuentes.



La inversión de Wayland Group en Sarmiento ronda los U$S 8,5 millones en acciones y efectivo, según dio a conocer.

Detalles

Componentes

De acuerdo a estudios, la planta de cannabis tiene dos principales componentes activos: uno de ellos es el CBD, el cual se utiliza para uso medicinal. El otro es el denominado THC, el cual es psicoactivo. Por lo general, lo que la gente fuma como droga recreativa son plantas que contienen THC, a veces hasta un 25 por ciento por volumen de ese psicoactivo y menos de un 1 por ciento de el activo medicinal. Según su informe, Wayland ha desarrollado plantas genéticas de cannabis que contienen 20 por ciento de CBD, lo que cura, y menos de 1 por ciento de TCH.

Aprobación

La ley nacional para la utilización de cannabis medicinal se aprobó en el Senado el 29 de marzo de 2017, luego de su OK en Diputados de la Nación. La norma garantiza a ciertos pacientes el acceso al aceite de cannabis, habilitando su importación hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, con prioridad para los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP. Además, autoriza el cultivo por parte del Conicet y el INTA con fines investigativos y para elaborar la sustancia destinada a los tratamientos, pero no habilita el autocultivo para las familias.