Tras la elección del 2 de julio, en la que Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), comenzó la larga transición en la que el uñaquismo dejará la gestión el 10 de diciembre. En ese tránsito, ayer se produjo el primer picoteo entre exponentes de ambos sectores. El próximo vice, Fabián Martín, destacó que el actual Gobierno debe evitar las designaciones en 14 puestos judiciales y en la presidencia del Tribunal de Cuentas y dejarlas para la próxima administración. "No queremos militantes políticos en cargos tan importantes", resaltó. El hoy número dos de la provincia, Roberto Gattoni, manifestó que "no se puede tener posturas contradictorias y querer tomar decisiones en algunas cosas sí y en otras no", esto último, en referencia a la invitación a la participación en la paritaria salarial. "Hay que ser prudente y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada", remarcó en alusión a los posibles nombramientos políticos.

Gattoni había recibido a Martín el 31 de julio para encarar una "transición ordenada", en la que este último indicó que tomó conocimiento del funcionamiento de la Cámara de Diputados, su personal y la composición de los bloques legislativos. No obstante, en agenda está el concurso que lanzó el Consejo de la Magistratura para la cobertura de 14 cargos judiciales: uno de juez de Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno de Ejecución Penal, uno de Paz de Capital y cuatro de primera instancia penal, más uno para Fiscalía de primera instancia y tres defensores Oficiales, además de un fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal. No es lo único, ya que la Legislatura debe aceptar la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, cuyo reemplazante surge a propuesta del Ejecutivo. Tanto en los puestos judiciales como el del organismo de control del gasto, la designación final sale de la Cámara de Diputados, en la que el uñaquismo hoy tiene mayoría, que también la tendrá en el próximo período.

Orrego había señalado que no se iba a meter en la transición, aunque Martín, a título personal, resaltó en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que "el gobierno de Uñac está en retirada y no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente. Los órganos de control y, especialmente, la Justicia no pueden ser politizados. Hay que desintoxicar de política a la Justicia". Además, agregó que "se habla de nombres con los que corremos el riesgo de que se politicen estos organismos y no me parece que sea positivo", sin dar detalles. Por eso, expresó que "lo óptimo sería que (las designaciones) fueran por acuerdo o dejarlas para después del 10 de diciembre".

Por su parte, Gattoni señaló en el mismo programa radial que "han sido reiterativos (por JxC) en que no querían participar en cuestiones presupuestarias, pero sí quieren hacerlo en la elección de los funcionarios judiciales. Hay que ser coherente en las posturas, no se puede ser selectivo ni contradictorio". Así, indicó que "todo lo que competa a la transición será discutido y hablado, pero, todo lo que corresponde a la toma de decisiones de gobierno hasta el 10 de diciembre, serán tomadas como hasta ahora". De esa manera, sostuvo que "hay que ser prudente y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada. Corresponde que los cargos se cubran".