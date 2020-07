En diálogo con Radio Sarmiento, el secretario de ASIJEMIN, gremio que nuclea a los trabajadores jerárquicos mineros de la provincia, defendió el trabajo de Alberto Hensel en la Secretaría de Minería de la Nación, frente a las críticas que realizó el gremio AOMA.

“Salieron a decir que el modelo minero sanjuanino hace agua por todos lados y criticaron al Secretario de Minería de la Nación en un momento donde todo el sector debe estar más unido que nunca”, dijo Marcelo Mena. Y agregó: “En el medio de una pandemia la minería está reactivada casi en su totalidad a nivel nacional y sobre todo acá en San Juan. Hensel avanzó con los ATP para caleras, para empresas del sector etc. No entiendo por qué nos atacan así. Con Laplace (Secretario General de AOMA a nivel nacional) tengo una excelente relación, me gustaría saber cuál es su problema y poder charlarlo para solucionarlo”.

Cuando los periodistas le consultaron sobre si veía una mano política detrás de las críticas a Hensel y al modelo minero sanjuanino, Mena explicó: “Siempre hay algo político detrás de las críticas sindicales. Pero no viene desde el kirchnerismo, porque la minería sanjuanina creció de la mano de Néstor y Cristina”. Y puntualizó finalmente: “En el caso que alguien tenga algún problema o diferencia de concepto, que nos llame así nos sentamos a conversar para tratar de solucionarlo y seguir apostando todos juntos por la minería local y nacional”.