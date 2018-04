Los jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial de San Juan que asumieron a partir de 2017 ya vienen pagando desde enero el impuesto a las Ganancias. De esa manera, en la provincia se está cumpliendo la ley nacional que impulsó el macrismo, pero entre los que se ven alcanzados por el tributo reina el malestar. Aunque por ahora el único reclamo judicial y visible fue el de un secretario de primera instancia de los Juzgados de Flagrancia, que presentó un amparo y solicitó una medida cautelar para frenar el descuento ante la AFIP y que le restituyan las sumas que le retuvieron. Sin embargo, el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que actúa en materia contenciosa administrativa a nivel nacional, rechazó la cautelar porque consideró que las detracciones se encuentran dentro de lo dispuesto por la normativa y que no se configura un perjuicio irreparable, ya que en el eventual caso de que tenga una resultado positivo en la cuestión de fondo (el amparo), se podrán devolver los montos descontados. Sobre este último punto, el funcionario local pidió la inconstitucionalidad de la ley, cosa que el magistrado federal aún no resuelve dado que está bajo estudio, dijeron fuentes judiciales. No obstante, la negativa a la cautelar fue apelada.



El secretario Administrativo de la Corte de Justicia, Javier Vera, confirmó que los magistrados y funcionarios vienen pagando el tributo desde enero. Si bien explicó que en muchas provincias no se está aplicando el descuento, desde el máximo tribunal decidieron ponerlo en marcha porque en el caso de demorar la definición y luego se dé su instrumentación en todo el país (como todo lo indica), la retención que habría que hacer será mucho mayor, ya que se contaría todo el tiempo que no abonaron el gravamen, más intereses. En cambio, con la modalidad implementada, los pagos retroactivos serán en los casos desde que los magistrados asumieron hasta diciembre de 2017.



Según fuentes calificadas, el pago del tributo gira alrededor de 16 mil pesos, aunque un magistrado que prefirió el anonimato dijo que, en un mes, de ganar 94 mil pesos pasó a 70 mil. Son alrededor de 26 los funcionarios que abonan Ganancias y el grueso se encuentra en el fuero de Flagrancia (ver foto), que fueron designados en junio del año pasado, entre los que están jueces, fiscales, defensores y secretarios, como el caso de Luis Sala, quien presentó el amparo y la cautelar. Si bien se trató del único que ha entablado la puja judicial, los magistrados no descartan que realicen amparos colectivos o presentaciones escalonadas. La molestia radica en que con el descuento, pierden el plano de igualdad con el resto de sus pares e incluso, con los nuevos magistrados que ascendieron debido a que venían del Poder Judicial. En un fallo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la aplicación del impuesto, pero estableció que quedaban liberados aquellos que tuvieran puestos en la carrera judicial y pegaran el salto a cargos de magistratura (ver recuadro).



Todo se desencadenó por la ley 27.346, en la que el Gobierno nacional fijó el pago de Ganancias para funcionarios nacionales y provinciales, pero sólo para aquellos que asuman a partir de 2017. La iniciativa, que está vigente, generó fuertes cruces entre el macrismo y asociaciones de magistrados, dado que los nuevos jueces terminarán ganando menos que los que vienen desde antes del año pasado.

Antecedente



El fallo que confirmó que los que venían trabajando en el Poder Judicial y ascendieran a cargos de magistratura quedaban liberados del impuesto a las Ganancias generó malestar en el macrismo. Es que la resolución dejó exentos a muchos de los nuevos jueces y para el Gobierno nacional fue una provocación de la Justicia, en la puja que se desató por el pago del tributo. El argumento de la Cámara fue que el nuevo juez terminaría cobrando menos que antes de ser designado, cuando sus nuevas funciones y mayores responsabilidades exigen que esa retribución sea mayor.

Los que hacen punta en el pago del tributo



En junio de 2017 asumieron los magistrados de Flagrancia, quienes un mes después participaron en Casa de Gobierno de la presentación del sistema (foto). Los que hicieron punta en el pago de Ganancias son los jueces Ricardo Moine, Carlos Lima y Ricardo Grossi; los fiscales Adrián Riveros, Virginia Branca e Ignacio Achem; los defensores Alejandro Martín García, Lisandro Zapata y Daniel Montiel, más una docena de secretarios. Los que no tributan son el juez Eduardo Raed, el fiscal Iván Grassi y el defensor Facundo Gil, dado que venían como funcionarios del Poder Judicial, explicaron las fuentes. Los otros que también le pagan a la AFIP son los jueces de Paz Adrián Cuevas, de Valle Fértil; Silvina Salvá Mendoza, de Caucete, y Verónica Montero, de Santa Lucía. A la lista se suma el defensor de Jáchal, Franklin Sánchez. Todos los que tributan ingresaron por fuera del Poder Judicial.