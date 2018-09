Movida. Luego de la reunión con Uñac, el ministro Díaz Cano dijo que con la Cámara de Comercio Exterior de la provincia llevarán una propuesta a la Nación para revertir la medida.

Tras un encuentro con las autoridades de la Cámara de Comercio Exterior, el gobernador Sergio Uñac lanzó ayer duras definiciones sobre la implementación de las retenciones a las exportaciones que impulsó la administración nacional. En un comunicado el Ejecutivo ya había señalado que no era una buena medida, la cual ahora se "agrava aún más con el pago adelantado de los aranceles, perjudicando al 96 por ciento de los exportadores sanjuaninos", resaltó luego de que se conociera esa nueva arista de la movida. Es que el vendedor de productos en el exterior deberá tributar antes de recibir el pago por la exportación, indicó el mandatario.



De la reunión participó el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, quien señaló que "en el corto plazo" se juntarán nuevamente con la Cámara de Comercio Exterior "para llevar una propuesta ante la Nación que busque revertir la medida"



Luego de que los representantes de la entidad presidida por Antonio Giménez le manifestaran su preocupación por la movida macrista, Uñac no se anduvo con vueltas. Resaltó que el esquema de retenciones "perjudica de manera directa a todas las actividades agroindustriales exportadoras, que en la provincia representan al 96 por ciento de los exportadores. Estas retenciones no tienen en cuenta que este sector trabaja con un alto componente de gastos de procesamiento, fletes, logística, mano de obra, entre otros".



Pero no fue todo, ya que dijo que "es una medida errónea, agravada por la obligación de adelantar los pagos del arancel antes de cobrar". En ese marco, resaltó que "no se pueden comparar economías regionales con inversiones plurianuales" y "cadenas de valor diferentes que generan mano de obra", en contraposición a los sectores cerealeros, "que son grupos económicamente concentrados con alta rentabilidad y mano de obra casi nula. Esto tiende a que los sectores más débiles y vulnerables de la producción, que ya vienen golpeados por la situación económica, se perjudiquen claramente".



En el Gobierno explicaron que el decreto que modifica los derechos de exportación además se establece que el pago de los aranceles pasó a ser a los "15 días desde el libramiento de la exportación". Así, quedó sin efecto el plazo de 120 días, o hasta el ingreso de las divisas, como era actualmente para los exportadores de menos de 20 millones de dólares, "que incluye al grueso de los exportadores que son Pymes en San Juan". Por eso, el Gobernador hizo hincapié en que "es ilógico tributar con esos tiempos, que implican que el exportador lo haga antes de recibir el pago por la exportación".



Por su parte, Giménez indicó que "hay que destinar mucho dinero al pago de un impuesto para recién poder exportar, lo que hace inviable nuestra tarea".