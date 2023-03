Preside el Partido Bloquista, la principal fuerza política aliada al PJ en el renombrado frente San Juan por Todos (SJxT), quien salió con los tapones de punta contra la coalición Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio. "La oposición se sienta a criticar o a esperar a que al Gobierno le vaya un poquito peor", disparó Luis Rueda, quien, además, resaltó que "tienen un libreto nacional y ven un modelo que no ha sido exitoso". El también subsecretario de la Unidad Gobernación habló de lo local, al señalar que "nos tienen que ofrecer lugares dentro del frente por el merecimiento que tiene el partido".

Rueda pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y remarcó que "no he escuchado a la oposición proponiendo cosas". Sobre sus referentes, dijo que "no son dirigentes nuevos" y que "siempre han tratado de seguir manteniéndose en un espacio para lograr objetivos electorales, no para la provincia. En momentos complicados, no los he escuchado con propuestas para que le vaya bien a San Juan".

En ese marco, el bloquista remarcó que los dirigentes de JxC "han estado con diferentes sectores políticos, con Sergio Massa y Alberto Rodríguez Saá como candidatos a presidente" en 2015. Además, recordó que, en las elecciones legislativas de 2021, "ningún referente salió a mostrar críticas y reconocían el trabajo del Gobernador. En San Juan estaba todo bien y, después del comicio nacional, todo mal. Pasaron las elecciones y empezaron con cuestionamientos, pensando en lo electoral".

"Nuestros dirigentes se están posicionando. Es un desafío llevar listas en los distritos".

LUIS RUEDA Presidente del Partido Bloquista

El funcionario uñaquista también manifestó que "hay que mirar para atrás para ver qué hizo la oposición por San Juan, en qué espacios estuvieron en los últimos 20 años. Es muy fácil decir ahora que quieren cambiar 20 años de oficialismo". A su vez, destacó que "nosotros defendemos un Gobierno nacional, que ha acompañado a San Juan a través de obras. No es que ahora estamos en contra o nos despegamos. Ellos han ido cambiando de referente nacional, según la elección. Hay un oportunismo político".

A nivel local, el presidente del bloquismo dijo que, dentro de la línea del Gobernador, presentarán candidatos a intendentes en 14 departamentos y que falta definir si juegan o acompañan listas uñaquistas en Caucete, Sarmiento, Albardón, Calingasta y Valle Fértil. De esa manera, hizo hincapié en que el partido es el único de los socios del PJ que pondrá tantos postulantes en la provincia.

Por otro lado, recordó que en 2019 llevaron cuatro candidatos a diputados (tres departamentales y uno proporcional) y que el único que no pudo lograr el puesto fue Héctor Pezé, en Angaco. Por eso, remarcó que "la idea es mantener esa cantidad". Así, reconoció que los comités de Zonda e Iglesia le han pedido que gestione las postulaciones para los legisladores departamentales, dado que la decisión final está en manos del candidato a gobernador. En Zonda, el intendente Miguel Atampiz no puede repetir y es una fija que irá por la banca, mientras que, en Iglesia, el que suena es Gustavo Deguer, concejal y presidente del Comité. Rueda fue prudente al referirse al lugar para el bloquismo en la lista de proporcionales, pero es un hecho que el partido tendrá un lugar expectante. El que perfila para ese lugar es el propio funcionario uñaquista, quien también evitó definiciones en ese sentido. Así, sólo queda la cuarta candidatura, por lo que Rueda explicó que se hablará en el interior del frente SJxT con Uñac. Además, remarcó que van encaminados a retener las intendencias de Angaco, Iglesia y Zonda, ya sea con nuevas caras o reelecciones.

FE DE ERRATAS

En su edición del 29 de octubre de 2022, este medio publicó una entrevista con el fiscal federal Dante Vega, quien está encarando la acusación en el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, bajo el título "No hay pruebas que hubo represión en el gobierno de Camus". En la redacción hubo un error, ya que la frase que manifestó el fiscal fue: "No hay pruebas de que hubiese responsabilidad política en la represión en el gobierno de Camus". El tema cobró actualidad, dado que la abogada Sandra Leveque, defensora del ex fiscal Juan Carlos Yanello, brindó su alegato el viernes e hizo referencia a la publicación. El megajuicio tiene incluidas causas de represión durante el gobierno democrático previo al golpe de 1976, en las que están imputados policías. En la entrevista, Vega había dicho que "el protagonista de ese terrorismo es la Policía" y que "las pruebas indican que no hubo responsabilidad política del Gobierno".