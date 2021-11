La provincia había sido condenada a indemnizar a Eduardo Trifonoff, excoordinador de Prensa en el Ministerio de Turismo, por la "falsa acusación" vertida por las autoridades de entonces de que había sido el responsable de autorizar el uso del Auditorio Juan Victoria para la grabación del himno a José Luis Gioja. El exempleado señaló que tal imputación y el derrotero de un sumario administrativo que nunca concluyó afectó su estado de salud, por lo que planteó la demanda por daño moral. Sin embargo, Fiscalía de Estado apeló y la Sala IV de la Cámara Civil, en fallo dividido, revocó la sentencia de primera instancia. Las juezas María Eugenia Varas y María Josefina Nacif entendieron, en líneas generales, que las declaraciones que brindó en su momento el hoy exministro de Turismo, Dante Elizondo, no constituyeron un agravio con la intención de acusarlo falsamente, sino que fueron explicaciones de su "separación temporal" hasta que se llevara a cabo el sumario. En ese marco, consideraron que "no se encuentra acreditada la causa que determina la existencia de la responsabilidad civil del Estado".

El fallo de primera instancia fue de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, quien había castigado a la provincia a indemnizar a Trifonoff con 350 mil pesos más intereses. Por su parte, la resolución de Cámara salió hace unos días, con los votos de revocación de Varas y Nacif, mientras que su colega Juan Jesús Romero coincidió con Tettamanti.

Trifonoff es empleado de planta permanente y había sido designado como coordinador de Prensa y Actividades Culturales de la Subsecretaría de Turismo, por lo que cumplía sus funciones en el Auditorio. En noviembre de 2012, el músico Carlos García le solicitó la sala para hacerle un homenaje al entonces gobernador, por lo que Trifonoff expuso en la demanda que le comunicó el pedido al director del Auditorio, Alberto Bustelo, quien fue el que dio el aval para el uso de las instalaciones. Sin embargo, resaltó en el planteo que Elizondo, entonces titular de Turismo, lo llamó el 1 de enero de 2013, tras la difusión del "Himno a Gioja", y le dijo que le harían un sumario administrativo y que permaneciera fuera del Auditorio por unos días. De hecho, a su puesto no volvió más, dado que fue adscripto para cumplir tareas en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La jueza Tettamanti entendió que la autoridad gubernamental lo responsabilizó por el hecho, que lo difamó y que lo separó de sus funciones "sin acto administrativo que lo dispusiere".

En instancia de revisión, la camarista Varas discrepó con su colega del Contencioso Administrativo, al remarcar que de la conferencia de prensa que brindó Elizondo, al igual que sus posteriores declaraciones, "no surge que lo haya responsabilizado directamente" de la autorización del Auditorio para la grabación del himno, y que "tampoco haya realizado una imputación directa", sino que sus definiciones "sólo se refieren a su separación temporal del cargo de jefe de Prensa mientras se instruya el sumario". En ese marco, destacó que, ante el estado público que tomó el tema en su momento, el entonces ministro salió a dar explicaciones "sin imputar ni agraviar" a Trifonoff, es decir, sin intención de deshonrarlo.

Tettamanti había cuestionado lo extenso del sumario y que, encima, no tuvo resolución. No obstante, Varas resaltó que en la investigación interna no se formularon cargos contra Trifonoff y que "si existía un interés concreto del actor en urgir aquel trámite, contaba además de la vía del pronto despacho" y, en sede judicial, del amparo por mora.

Instancias judiciales

Demanda

Luego de que no tuviera respuestas del sumario administrativo, Eduardo Trifonoff presentó una demanda por daños y perjuicios en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti.

Condena

La jueza Tettamanti condenó al Estado a indemnizar a Trifonoff con 350 mil pesos más intereses por daño moral. La magistrada consideró que se lo acusó falsamente al responsabilizarlo por el OK a la grabación del himno.

Revocación

La Sala IV de la Cámara Civil, con los votos de María Eugenia Varas y María Josefina Nacif, revocó el fallo de primera instancia. El juez Juan Jesús Romero voto en disidencia, en sintonía con Tettamanti.

Repercusiones tras el himno

Luego de la difusión del "Himno a Gioja", el entonces ministro de Turismo, Dante Elizondo, dio una conferencia de prensa en la que informó la separación de Trifonoff. El exjefe de Prensa daba su versión en redes sociales. "Deslindo toda responsabilidad y, como empleado, no tomo decisiones sin consultar y menos ante un nombre tan llamativo como el de un himno. Como tantas otra ocasiones, recibí una nota solicitando hacer unas tomas dentro de la sala del Auditorio y, luego de consultar con el director Alberto Bustelo, dije que sí", había escrito el músico, quien había agregado: "Soy el "chivo expiatorio" de una situación que ha desbordado a los cuadros políticos. Tengo 40 años de antigüedad en la administración pública con un legajo impecable. Soy categoría 21 y mi cargo no es político".