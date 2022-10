Definiciones. El canciller Santiago Cafiero, ex jefe de Gabinete de Ministros, resaltó que el adelanto de las elecciones en las provincias "para nada" afecta la estrategia nacional.

Es una de las pocas personas en el Gabinete que integra el círculo íntimo y de confianza del presidente Alberto Fernández. Fue jefe de Ministros y hoy es canciller, aunque sigue ligado a la política doméstica. Se trata de Santiago Cafiero, quien opinó ayer que "me parece bien que San Juan adelante sus elecciones", ante la consulta de que existe la posibilidad de que el gobernador Sergio Uñac tome ese camino. "Las provincias en general y San Juan en particular están discutiendo referencias regionales", remarcó, a la vez que agregó que tal movida "para nada" afecta la estrategia nacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto visitó ayer la provincia y encabezó con Uñac una actividad, denominada "Sinergia para el Comercio Exterior de San Juan", con miembros de cámaras empresariales e industriales, la cual tuvo como objetivo dar a conocer las herramientas que la Cancillería pone a disposición de las empresas sanjuaninas para facilitar inversiones productivas y promover el desarrollo de más y mejores exportaciones, entre uno de los puntos de su agenda (ver Agenda cargada).

El alfil presidencial, además, habló de política con DIARIO DE CUYO y se refirió a la estrategia que adoptará la casi totalidad de los gobernadores: fijar una fecha de elección distinta a la nacional. "No considero que sea algo negativo. Ni de Sergio (Uñac) ni de otro. Lo he hablado mucho con el Gobernador". El motivo de la decisión local, al igual que en el resto de los mandatarios peronistas, se vislumbra como una necesidad de evitar pegarse a la alicaída y criticada gestión nacional, con una inflación que se calcula que puede llegar a los tres dígitos, de acuerdo a consultoras privadas. No obstante, Cafiero indicó que en 2019 hubo "muchas provincias" que adelantaron sus comicios y "ganaron sus elecciones. Hubo un acompañamiento bien preciso y eso generó un clima ganador y una posibilidad cada vez más cercana de que el peronismo le ponga fin a cuatro años de macrismo".

Recorrida. El gobernador Uñac y el canciller Santiago Cafiero, entre otros, visitaron una fábrica que presta servicios a la actividad minera.

El canciller evitó referirse a si el Presidente tiene que buscar la reelección, aunque sí remarcó que Fernández "va a trabajar para que el peronismo tenga posibilidades electorales el año que viene y ofrezca una propuesta ganadora a la sociedad argentina". Ante la repregunta si el Presidente puede estar o no esa propuesta, Cafiero respondió que "puede estar o no, va a tomar la decisión que tenga que tomar, pero va a trabajar para que el peronismo gane el año que viene". A su vez, puso en valor la gestión de Fernández al hacer hincapié en que no hubo otro jefe de Estado "que haya lidiado con un contexto tan adverso. Un Estado fundido y endeudado, la pandemia y la guerra (de Rusia contra Ucrania)". Así, indicó que el mandatario llevó adelante obras públicas y en pandemia implementó "programas de alcance masivo" y distribuyó "más de 100 millones de vacunas".

¿Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser candidata? Fue otra de las consultas al ministro de Relaciones Exteriores, a lo que contestó: "No lo sé, son definiciones que tomará ella en particular. Suelo pensar que siempre es mejor hacer construcciones colectivas que personales". La respuesta llevó a la consulta si la vicepresidenta trabajará en una construcción personal, aunque Cafiero señaló que "Cristina va a trabajar para el conjunto, no va a trabajar para sí misma".

El canciller prefirió no opinar sobre el proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, ya que señaló que "es una discusión del Congreso nacional" y que "no estoy en esa agenda legislativa".

Además, remarcó que "el error de la oposición es dar por muerto al peronismo. Es hora que revisen su estrategia y su obituario porque no le está funcionando".

Agenda cargada

El canciller Santiago Cafiero participó del encuentro sobre comercio exterior con representantes de cámaras empresariales e industriales, en el Salón Cruce de los Andes, del Centro Cívico. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores recorrió con Uñac una empresa de 9 de Julio que ofrece servicios como metalurgia y soldadura; reparaciones y ensamblado; tornería y alesado; cromado, calidad y ensayos no destructivos; venta de repuestos y equipos de minería, entre otros. Después, ambos recorrieron la Feria Minera Internacional. Cafiero, además, destacó que Uñac “es un dirigente de muchísimo peso. Tiene los pergaminos para avanzar en una carrera política. Es un dirigente político que ha logrado transformaciones que hablan por sí mismas”.