El juicio por la megacausa de las expropiaciones, en el que exjueces, abogados, exfuncionarios y experitos oficiales están en la mira por haber inflado los precios de los terrenos expropiados para quedar con millones de Estado, tendrá hoy una audiencia clave. El tribunal integrado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia, deberán resolver el planteo que hicieron las defensas quienes indicaron que el tercer magistrado no puede participar del debate ya que tiene una amistad con el fiscal. Si bien dicho planteo había sido presentado con anterioridad, se expuso en la audiencia del pasado miércoles. El defensor Cayetano Dara fue el que hizo punta de lanza con el pedido, al que se adhirieron todos sus colegas defensores. El motivo de la presentación fue que el fiscal de Cámara, Daniel Galvani, fue uno de los testigos de su casamiento de Heredia, por lo que existe una amistad entre el juzgador y el acusador. En la audiencia se hizo mención a los artículos 71 y 72 del viejo Código Procesal Penal, el cual rige en esta causa, los que reflejan los motivos de inhibición de un juez. El inciso 11 del 71 señala que el magistrado debe apartarse "si tuviere amistad íntima (...) con alguno de los interesados", pero el artículo 72, al referirse a "los interesados", incluye al "imputado, el ofendido, el damnificado y el civilmente responsable, aunque estos últimos no se constituyan en parte". Es decir, no se encuentra el fiscal, explicaron fuentes judiciales. De acuerdo a ese razonamiento, es una posibilidad fuerte que el Tribunal rechace el planteo. Si existe una negativa, los defensores adelantaron que acudirán a la Corte de Justicia para su revisión.