"Habría que preguntarle a Javier Milei por qué no apoya a los libertarios de San Juan", resaltó Yolanda Agüero, presidenta del recientemente creado Partido Libertario local, quien agregó que "nunca nos ayudó ni envió nada y, a todo esto, tenemos que poner plata en su campaña". La abogada se mostró molesta por "las imposiciones" desde el sector del diputado nacional de La Libertad Avanza, al punto de preguntarse: "¿Es lógico que venga a imponer qué candidatos meter y con quién uno se debe juntar?" La referencia fue a la bajada de línea de Carlos Kikuchi, armador de Milei, quien, entre otras definiciones, dijo que estaban dialogando con Agüero para confluir en un frente con otros sectores liberales. Por eso, la dirigente dijo que no se unirán en alianza con Fuerza Liberal y que va a ser candidata a Gobernadora y que están en condiciones de armar postulaciones en al menos 10 departamentos, según el requisito del nuevo Código Electoral.

Agüero presentó ayer la flamante fuerza en la Biblioteca Franklin, con la visita de dirigentes de otras provincias, donde aprovechó para anunciar su candidatura. En base a las definiciones a este medio, el sector libertario - liberal se fragmentará de cara a la elección del año que viene. Con la chapa del sello partidario obtenido en la Justicia Federal con competencia electoral en el transcurso de este mes, Agüero aseguró que competirán y remarcó que no conformarán una coalición con Fuerza Liberal (la unión de tres sectores) porque sus dirigentes "no son éticamente correctos", ya que han incurrido en "difamación, injurias y calumnias hacia el partido y la máxima autoridad", además del intento "de apropiación del nombre" de la fuerza política.

Por su parte, los miembros de Fuerza Liberal y el Partido Demócrata (ambos están tramitando la personería político partidaria) vienen trabajando con ADN, al punto que un referente de esta última fuerza, José Peluc, dijo en el programa "A todo o nada" que estarán dentro del frente opositor que conformarán con la Cruzada Renovadora con vistas al comicio provincial. Además, tanto Peluc como el cruzadista Alfredo Avelín Nollens rechazaron que estén dividiendo votos de Juntos por el Cambio (JxC), porque, si no, "habría que cerrar la Secretaría Electoral", dijo el primero, o "no tendría que existir ningún otro partido político", resaltó el segundo.

Por otro lado, Agüero afirmó que el Partido Libertario es el primero en constituirse en todo el país, lo que entiende que le da un plus. Por eso, la abogada se ofuscó ante la bajada de línea del armador de Milei al señalar que no va a permitir "que nos vengan a imponer. O nos uníamos a ellos (con los liberales en La Libertad Avanza) o no podíamos tener a Javier Milei en la boleta. No nos pueden extorsionar sobre nuestros valores morales y éticos. Por eso, el Partido Libertario no estará en su visita (fijada para el 4 de noviembre). Por más que sea la sensación del momento, tenemos que hacer lo correcto, no lo conveniente". Además, destacó que "el Partido Libertario no es de Milei. Nunca dije que es nuestro líder, sí que era nuestro referente principal y más mediático".

De cara a la elección presidencial y el respaldo a la candidatura del "león", Agüero indicó que "no voy a decir que si o que no, todavía está en duda. Él se niega a tener nuestro apoyo. Tuvimos que sacar el logo de nuestra camioneta porque nos dijeron que no podíamos usar nada de él si no aceptábamos las condiciones que nos imponían". Además, señaló que, si se unen a otros partidos, "puede ser bajo el nombre de otro frente".



Otro sector

Después de fuertes divisiones, Acción Liberal, de Gastón Briozzo; Republicanos Libertarios, de Carlos Montiveros, y Fuerza Liberal, de Federico Fernández y Nicolás Segovia, se unieron en esta última agrupación.