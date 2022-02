Luego de que el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, fuera denunciado por cometer un presunto abuso sexual, el juez Martín Peñafort, subrogante en el Juzgado de Jáchal, ordenó que esta semana se lleve adelante una prueba clave: la pericia psicológica a la exempleada municipal de 41 años que expuso el supuesto ultraje, dijeron fuentes judiciales. Su resultado es clave, ya que revelará si la denunciante presenta indicadores de ese tipo de delito o, por el contrario, miente. A todo eso, el abogado de la mujer, Henri Peralta, dijo que impugnará la pericia por avasallante, dado que la revictimiza.

Por otro lado, trascendió que el jefe comunal designó como defensor al abogado Nasser Uzair, quien presentó un pedido de eximición de prisión y la suspensión de toda medida que se esté realizando sin la participación de la defensa. Además, planteó que, cuando el magistrado lo considere, con los elementos que existan en la causa, fije día y hora de la declaración indagatoria, lo que implica que Espejo se pone a disposición para dar su versión, indicaron las fuentes.

La denunciante expuso el 3 de febrero que el hecho se habría producido en la primera quincena de octubre del año pasado, durante una reunión en la casa del intendente, en la que había otras tres damas, las que luego se retiraron. La mujer se quedó porque dijo que Espejo se ofreció a llevarla a su hogar y que, después de unos tragos, se habría desvanecido y apareció en una cama en la que fue víctima de manoseos. Según trascendió, no dio los nombres de las tres personas que habían estado previamente para no "comprometerlas". Sí contó que el jefe comunal la llevó a su hogar y que, después, quiso contactarlo, pero no pudo ubicarlo.

Por su parte, el intendente había resaltado que "estoy convencido que la denuncia es tan falsa que no da para ponerse nervioso". Inclusive, había explicado que el trasfondo es una mezcla de la rescisión del contrato de la mujer con el vínculo con un sector político independiente que lo viene "difamando" en redes sociales.

Peralta, el abogado de la denunciante, dijo que la mujer relató la semana pasada en el Juzgado que fue amenazada por dos personas que dijeron en una radio departamental que "debe volar de Iglesia", además de que en redes sociales la vienen humillando. Por otro lado, había trascendido que hubo pedidos de medidas del profesional más ligados al ámbito del trabajo que tuvo la mujer que sobre el hecho delictivo, a lo que Peralta explicó que la víctima, además, sufrió de una persecución laboral.

Investigación

La denuncia apunta a un abuso sexual. El caso se tramita en el Juzgado de Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción Judicial, que, además, contiene al departamento Iglesia y que, por el momento, se rige bajo el viejo sistema penal en el que los jueces son los que llevan adelante la investigación.