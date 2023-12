Al cierre de esta edición, no había acuerdo entre referentes de Juntos por el Cambio (JxC) y el PJ en la definición del diputado que integrará el Consejo de la Magistratura y un vocal del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Según trascendió, los máximos referentes de ambos espacios, el gobernador Marcelo Orrego y el senador Sergio Uñac, quieren ambos cargos, por lo que hay una fuerte disputa de poder. De no darse un consenso, los puestos serán sometidos hoy a votación y el peronismo cuenta con amplia mayoría para quedarse con los dos. Ahora, circuló que el Ejecutivo puede sacar una carta que trabaría el nombramiento del miembro del IPEEM, si es que el justicialismo impone a uno de los suyos.

En la previa de la continuidad de la sesión extraordinaria hubo mucho diálogo, al punto que hubo puentes para que se diera repartos de cargos, como sucedió el jueves pasado (ver recuadro), pero no prosperaron. Todo se verá hoy.

La ley 387 A señala que el Gobierno designa al presidente y al vice del IPEEM, el organismo encargado de la adquisición de derechos mineros con la finalidad de firmar convenios para su exploración y explotación a través de contratos con terceros. Además, hay dos vocales que son propuestos por la Cámara de Diputados, distribuidos entre la primera y segunda minoría. Ahí está la discusión. Producción y Trabajo, partido central de JxC, tiene la primera minoría y, por ello, reclama el cargo. En el PJ, que es mayoría, señalan que el espíritu de la norma, cuando se sancionó, era que las fuerzas de la oposición tuvieran representación en el organismo. Así, cuestionan que el oficialismo pondrá las dos máximas autoridades y el vocal. Por el número que ostentan, en el justicialismo quieren ese lugar y están en condiciones de conseguirlo en la votación. En ese marco, propondrán al exministro de Gobierno y exsecretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

No obstante, en JxC barajan una alternativa para contrarrestar la embestida. Si bien la ley resalta que los vocales son propuestos por los bloques que representan a la primera y segunda minoría, sus designaciones están en manos del Ejecutivo. Es decir, puede pasar que el Gobernador no ponga en funciones al vocal elegido por el peronismo, ya que no cumple con la normativa, debido a que dicha bancada ostenta la mayoría. De esa manera, puede devolver esa postulación a la Cámara y trabarse la designación hasta que haya un acuerdo. Si eso sucediese, ¿el PJ judicializará esa movida? El presidente del bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, no contestó los llamados de este medio. El IPEEM puede funcionar con tres miembros, ya que las fuentes indicaron que en los principales frentes no está en discusión el vocal para la segunda minoría, que le tocaría al bloquismo (con tres diputados), el que postulará al exlegislador Andrés Chanampa.

El libertario Fernando Patinella, de ADN, había adelantado que reclamará el lugar de segunda minoría y que judicializará el tema si recibe un rechazo. En la danza de nombres, JxC apuesta a proponer al abogado Marcelo Yanzón. El jefe de la bancada de Producción y Trabajo, Juan Cruz Córdoba, tampoco contestó los llamados de este medio.

El otro cargo en disputa tiene que ver con la elección del diputado que integrará el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de armar las ternas de jueces, fiscales y defensores. Tanto la Constitución como la ley 325 E no dan precisiones sobre la designación del legislador. Históricamente, en el gobierno de José Luis Gioja y en el de Sergio Uñac quedó en poder del oficialismo. Por eso, JxC reclama el lugar, pero el peronismo también lo peleará. Hoy, el organismo está integrado por dos abogados, que ganaron sus puestos de la mano de la lista del PJ, y por el cortista Juan José Victoria (designado en el máximo tribunal en la gestión uñaquista). Sí la administración de Orrego pondrá un representante del Ejecutivo.

Presupuesto

La gestión de Marcelo Orrego venía trabajando en un borrador del presupuesto 2024, pero, como a nivel nacional el presidente Javier Milei decidió la prórroga de su esquema de gastos y recursos, también se está evaluando esa alternativa en la provincia.

Designaciones por acuerdo

La sesión extraordinaria del jueves pasado contó con acuerdos por parte de Juntos por el Cambio (JxC) y el PJ y sus aliados. Así, designaron por unanimidad al fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Dávila, un hombre del orreguismo. Luego de cuartos intermedios para evitar entrar en los nombramientos espinosos, se pasó a la cobertura de la vacante en la Defensoría del Pueblo. En base a un nuevo consenso, la Cámara designó a Florencia Peñaloza, exdiputada ligada a Mauricio Ibarra y al peronismo.

También hubo consenso en los cargos en el Jurado de Enjuiciamiento, dado que fue designada, como miembro titular, la diputada Marcela Quiroga, de JxC, y el legislador ullunero Leopoldo Soler, aliado del PJ a través de su partido municipal Mejor Nosotros.

En la continuidad de la sesión, parece que no habrá problemas para los dos vocales del Tribunal de Cuentas, el organismo encargado del control posterior del gasto público. Los puestos les corresponden a la primera y segunda minoría, por lo que les tocarían a Producción y Trabajo y al bloquismo. En ambas fuerzas suena que repetirían Enrique Conti y Daniel Pérez Celedón respectivamente.