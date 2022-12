El intendente de Albardón, Jorge Palmero, no se anduvo con vueltas y aseguró y reiteró que no competirá por la reelección. De esa manera, el Frente de Todos (FdT) tiene que poner un candidato y el que suena para volver a ponerse el traje es Juan Carlos Abarca, quien ya estuvo cuatro veces al mando del municipio. El hecho de que se hable del regreso del ex jefe comunal revela la falta de recambio y el poder territorial que viene ejerciendo desde 1999, ya sea a través de su propia persona o con delegados. A su vez, en Juntos por el Cambio (JxC) hablan de un "fin de ciclo", amparados en lo que puede ser la oleada de rechazo contra el Gobierno nacional por la escalada inflacionaria. No obstante, no será una parada fácil para la alianza opositora, en la que, por ahora, perfilan dos listas: Oscar "Tití" Aguirre, de Producción y Trabajo, quien fue dos veces candidato a intendente, y la concejala radical Alejandra Leonardo.

Palmero fue el hombre elegido por Abarca para continuar con su proyecto. Venía de su equipo, dado que había sido su secretario de Obras en tres gestiones y concejal en dos períodos. Con ese respaldo, llegó a la Intendencia en 2019 con poco más del 51 por ciento, mientras que el exjefe comunal fue electo diputado y hoy preside el bloque del PJ, no sin chispazos y cortocircuitos con sus pares. Al ser consultado si regresará a Albardón, evitó dar definiciones y señaló que estará donde al gobernador Sergio Uñac le resulte más útil.

De acuerdo al padrón de 2021, Albardón tiene 21.049 electores, lo que lo ubica en el octavo lugar entre los departamentos con mayor cantidad de personas habilitadas para votar. El tema no es menor, ya que se vislumbra una contienda reñida y polarizada a nivel provincial entre el FdT y JxC, por lo que cada resultado en los departamentos repercutirá en el global. En las legislativas de hace dos años, los candidatos a diputado nacional de Uñac obtuvieron cerca del 52 por ciento, es decir, un guarismo similar al de 2019. Visto desde el otro lado, JxC también cosechó resultados parecidos en las dos últimas elecciones, por lo que no se ha visto un crecimiento, pese al arrastre nacional a su favor que experimentó en la pasada legislativa.

En teoría, es un departamento que el FdT puede retener, aunque se verá si JxC le puede dar pelea o achicar la diferencia que se ha venido dando. En el marco, del nuevo sistema electoral, aún se desconoce si Abarca abrirá el juego interno. Por su parte, el bloquismo, que no ha tenido contención en la estructura peronista albardonera, viene haciendo gestiones para cerrar con el comerciante José Enrique Pezé como candidato.

Participación. Desde la derecha, la concejala Alejandra Leonardo, el excandidato a intendente Oscar Aguirre y el excandidato a diputado Alejandro Riveros vienen trabajando en conjunto.

En la alianza opositora, Aguirre reconoció que está trabajando en su candidatura. Ya se había puesto el traje en los comicios 2015 y 2019. En el último, cosechó el 32 por ciento y el dirigente es el que se mostró esperanzado en que se dé "un fin de ciclo". En la UCR le ponen fichas a Leonardo, vice primera del partido y concejala del departamento. La mujer manifestó que participará en el lugar que defina la fuerza política, que lidera Eduardo Castro, y el frente que conduce Marcelo Orrego. En 2019, Leonardo acompañó a Aguirre en la lista y, así, obtuvo su banca, por lo que será un desafío para el radicalismo armar una lista propia. La otra pata opositora es Alejandro Riveros, del Pro, ex candidato a diputado y exconcejal, aunque las fuentes indicaron que, por ahora, la estrategia sería meter al partido y dirigentes en alguna de las otras listas. En 2019 jugó ADN como tercera fuerza y Silvana González conquistó el 11 por ciento. Cuentan que, desde entonces, la mujer está alejada de la política albardonera, por lo que en JxC van a tratar de captar ese caudal. No obstante, ADN competirá en 2023 en otro frente y, si bien aún no asoma nadie, en la oposición saben que pueden poner a alguien.



Mandatos

Abarca llegó a la Intendencia de Albardón en 1999, a través de la ley de Lemas de entonces. Repitió en 2003 y, tras un período en el que respaldó a su esposa Cristina López, quien condujo la comuna, regresó en 2011 y volvió a ser reelecto en 2015.

Respaldo

El albardonero fue uno de los intendentes que acompañó el proyecto de Uñac. Bajo su gestión, Cristina López, esposa de Abarca, fue candidata a senadora y resultó electa en 2017, luego de su paso por la Cámara de Diputados de la provincia.