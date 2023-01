En su visita, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó ayer que en San Juan hay 19 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, de los cuales, 4.117 están bajo la unidad de gestión de la provincia y, el resto, repartido entre organizaciones sociales. En ese marco, la funcionaria destacó que 1.890 sanjuaninos fueron suspendidos, luego de que no validaran sus datos personales a través de la aplicación Mi Argentina. Las personas que fueron dadas de baja forman parte de un total de 154.441 en todo el país que no cumplieron ese paso. Al no confirmar sus datos, en febrero cobrarán el 50 por ciento de 32.713,5 pesos del monto del programa y, si no los registran, ya que tienen un plazo de 60 días para hacerlo, en marzo perderán el beneficio.

Tolosa Paz se reunió con el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, con los que recorrió la Colonia de Verano en Angaco. Luego, las autoridades se trasladaron a la Capital, donde se interiorizaron sobre el trabajo del Camión Oftalmológico instalado en avenida José Ignacio de la Roza, entre España y Las Heras, y entregaron anteojos a beneficiarios.

La ministra, luego, estuvo en la Residencia de Personas Mayores Eva Perón, visitó la obra del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Pellegrini, en Rivadavia, y finalmente pasó por el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico para tomar contacto con trabajadores que son parte del programa sanjuanino Vincular, el cual apunta a convertir planes en empleo genuino.

Sobre las suspensiones en el Potenciar Trabajo, Tolosa Paz indicó que "no le vamos a quitar nada" a aquellas personas que "pudieron tener alguna dificultad con el teléfono", ya que la validación de los datos se hace a través de la aplicación Mi Argentina. No obstante, resaltó que "todos aquellos que han estado en el programa y no les ha correspondido, no nos va a temblar el pulso en quitarlo porque nos hace falta seguir estando al lado de los más necesitados en toda la Argentina".

Conexión

La provincia, como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, absorbió beneficiarios que estaban en organizaciones sociales y decidieron cambiarse. Así, de 2.200 personas se pasó a 4.117. Con el Vincular, se los capacita y ubica laboralmente.