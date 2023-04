Las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereira rechazaron el planteo de los fiscales Francisco Maldonado y Dante Vega, quienes apuntaron a que los 10 imputados en la desaparición forzada de Raúl Tellechea quedaran detenidos preventivamente, luego de agravar la figura delictiva dado que sostienen que la víctima ha fallecido. En sintonía con los pedidos de los abogados defensores, las magistradas del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) destacaron que, en primer lugar, no hay peligro de fuga por parte de los acusados: "Advertimos que cuentan con arraigo, residencia habitual y trabajan. No son reincidentes por delitos dolosos, ninguno tiene antecedentes computables y no proporcionaron falsa información sobre su identidad y domicilio". Además, resaltaron que "no encontramos, a la fecha, ni tampoco han sido expuestos por Fiscalía y la querella, indicios graves que nos permitan concluir que los imputados puedan entorpecer la investigación".

De esa forma, indicaron que "los fundamentos vertidos por el Ministerio Público y la querella no resultan suficientes para disponer la prisión preventiva. La gravedad de la imputación no puede ser, por sí misma, el único criterio para privarlos de su libertad en esta instancia". Los imputados son Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro, Luis Alonso, Miguel González, Mario León, Sebastián Cortez Páez, Aurora Ahumada, Juan Marcelo Cachi y Alberto Flores.