Tras las gestiones de la administración uñaquista, las principales empresas textiles en San Juan, Vesubio (Lacoste), Ansilta y Vicunha, mantendrán el próximo martes, a las 17, una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli. ¿El motivo? El inconveniente que les generan las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para abastecerse de insumos importados, necesarios para mantener la línea de producción y cumplir con los compromisos asumidos con sus clientes. Los representantes de las firmas no estarán solos, ya que del encuentro participará el ministro del área local, Ariel Lucero, quien les allanó el camino para tener el contacto. Es que, según el funcionario, las textiles cuentan con stock de respaldo para "uno o dos meses de trabajo más", por lo que, de no tener una respuesta favorable, "tendrán como consecuencia la falta de producción", lo que podría tener un impacto directo en los puestos de trabajo. Según los datos recabados, entre las tres firmas nuclean entre 700 y 1.000 empleados.

La situación de los gigantes textiles de la provincia se suma a la que están viviendo otros rubros por la falta de insumos necesarios para la producción. Si bien desde la Unión Industrial local (UISJ), que encabeza Ricardo Palacios, indicaron que las compañías todavía no han tomado medidas drásticas, como adelantar vacaciones a los trabajadores y reducir las horas extras, pero que no descartan ponerlas en marcha si la situación no cambia, uno de sus miembros, Gustavo Fernández, secretario de la institución y presidente de Dignidad Ciudadana, indicó en Radio Sarmiento que "muchos hemos tenido que discontinuar el funcionamiento de algunas líneas de producción y empezar a adelantar vacaciones al personal, a la espera de insumos para poder producir. Eso está pasando en todo el país y en San Juan".

A los sectores nombrados se les suma el vitivinícola, al punto de que, el mismo martes, pero a las 12, Lucero mantendrá un encuentro con Scioli y los miembros de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) (Ver recuadro). Entre los temas a analizar con la autoridad nacional, además del conflicto con la importación de insumos, se encuentran denuncias de dumping (mecanismo en el que una empresa comercializa su producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su costo de producción, con el objetivo de eliminar a su competencia) y subsidios para exportar jugo concentrado de uva (mosto) a Estados Unidos.

Sobre la alerta en el área textil, el ministro de la Producción indicó que "hay algunos insumos para la confección de prendas, que no se fabrican en el país, por lo que son una limitante ante compromisos de ventas o licitaciones que las compañías han podido ganar. Sin esos elementos, hoy no están pudiendo producir esas prendas". El conflicto se debe a las restricciones impuestas por el BCRA para acceder a divisas, como es el pago a proveedores extranjeros 180 días después de realizada la compra. Dicho plazo, de unos 6 meses, prácticamente "es imposible", calificó Lucero. Así, el funcionario indicó que hoy, las firmas están trabajando con el stock que tiene sobre esos insumos y que, para cada una de ellas, "es variable" el tiempo que se pueden mantener con este escenario, aunque, "en general, tienen insumos para uno o dos meses". De esa manera, la alerta radica en que, de tener un OK, la llegada de la materia prima a la provincia "puede demorar", por lo que "es imperioso solucionar este tema a la brevedad".

Productos

Vicunha tiene en manos la producción del tejido demin, que se utiliza para la confección de jeans. Vesubio realiza prendas como camisas, trajes de bajo y ropa interior y, Ansilta, ropa de montaña.

Reunión de la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) mantendrá una reunión de su mesa directiva el martes. En dicho encuentro, analizarán la situación de las distintas regiones del país, incluida San Juan.

Encuentro con el sector vitivinícola

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli, mantendrá el mismo martes una reunión con los referentes de Coviar. Del encuentro participarán los sanjuaninos Gustavo Samper (vice de la entidad) y José Eduardo Molina, junto al titular de la cartera de Producción local, Ariel Lucero. Según confirmó Molina, entre los temas a tratar se encuentran la importación de insumos para la cadena vitivinícola, denuncias de dumping y derechos de exportación, entre otros. Según Lucero, la problemática para ese sector radica en la falta de elementos cómo corchos, cápsulas, papel y "algunos productos químicos que son importados".

El encuentro con Scioli no será el único que tendrá Coviar, ya que el miércoles se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La reunión será a las 17. El temario tendrá como ejes el proyecto de ley de "Tolerancia Cero" al consumo de alcohol, la situación de la polilla de la vid (lobesia botrana), un proyecto de ley para el jugo concentrado de uva y ley de uso de jugos naturales.