"Se ve, se siente, Marcelo presidente", cantaba un grupo de mujeres en la puerta del hotel Del Bono Park cuando Marcelo Tinelli salió para hacer su programa Genios de la Argentina de ShowMatch en el Aldo Cantoni. Un hombre, con años encima, lo saludaba haciendo con sus dedos la "V" de la victoria y que utiliza el peronismo como marca de identificación. El conductor televisivo de mayor rating del país viene generando esa expectativa política no sólo en la gente sino en los más altos niveles partidarios. En una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, avanzó en sus definiciones, ya que no descartó participar en Alternativa Federal (AF) en esta elección y aclaró que tomará la decisión luego de "conocer bien el proyecto" del espacio justicialista, "quiénes lo van a integrar y en qué lugar me ven", además de analizar su situación personal. También resaltó que "el proyecto del peronismo unido es insuperable" y es "la alternativa a Cambiemos".

A seis días de que Cristina Fernández haya definido la fórmula de Unidad Ciudadana y casi entrando en el mes de las definiciones de alianzas y candidaturas para la elección nacional, el conductor parece presa deseable para varios sectores de la oposición: lo tentaron desde el gobernador cordobés Juan Schiaretti hasta Alberto Fernández, el candidato a presidente de CFK. Si bien ya había dicho que se sentía cerca de AF, Tinelli había preferido coquetear con todos sin dar mayores definiciones, hasta anoche, cuando decidió dar un paso hacia adelante al hablar de cargos y pedirle a Schiaretti y el resto que definan el rol en el que lo quieren poner. "Me gustaría saber en qué cargo, que Alternativa defina un poco el proyecto, quiénes van a estar y después qué cargo. Porque no es lo mismo que a uno le estén hablando de ir como diputado, como gobernador, algunos dicen en una PASO a Presidente, desconozco cuál es la idea", dijo.



En ese marco, reveló que habló con el exjefe de Gabiente de Néstor y Cristina, pero en un tono menos arriesgado: "lo único que hicimos fue hablar de política en general, no tuve convocatoria de nada por parte de él". Sobre el espacio que nuclea a gobernadores y figuras no kirchneristas, el conductor señaló que "es un grupo que se está armando y quiero ver cómo se va concretando ese proyecto, cuáles son las ideas".



Al ser consultado si participará en esta elección, indicó que "no descarto jugar en Alternativa Federal", pero a la vez subrayó que "ayudar políticamente al país no significa estar en un cargo, puede ser o no". Además, hizo hincapié en que en el armado del espacio, "lo último que dejaría sería la definición del cargo y eso va más dentro de una línea de consenso". Tinelli destacó ese último punto debido a la "situación que está pasando país", en lo que lanzó críticas hacia el Gobierno nacional al hablar de "la gente que está debajo de la línea de pobreza, con tantos a los que le falta para comer, con las tarifas que no se pueden pagar, la inflación, las tasas".



En ese marco, resaltó que "el ideal sería la unión del peronismo". Si el kirchnerismo también tiene que estar, expresó que "el PJ es uno, tiene que ir unido. El proyecto del justicialismo unido es insuperable en este país, por lo que siento en la calle permanentemente".



Tinelli también tiró líneas sobre el macrismo y los diferentes diálogos políticos que se han desatado tras el anuncio de Cristina. Dijo que "hay que ver cómo termina Cambiemos en su conformación. Alternativa Federal está charlando con algunos dirigentes de Cambiemos. Entonces, cómo se va a armar este mapa político es difícil, quién está de cada lado". También afirmó que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, es una buena candidata en ese frente y subrayó que "los acercamientos me parecen muy positivos, como también siento que Cambiemos necesita abrirse y es lo que está buscando. Lousteau es una persona que puede estar hablando como un candidato, lo desea por ahí Alternativa Federal en algún lugar y por otro lado hay quiénes dicen que puede ser vicepresidente de Macri. Hay mucha indefinición todavía".

Sobre sus afinidades entre los sectores del PJ, señaló que "los dirigentes amigos míos son cercanos a Alternativa Federal, pero también tengo una excelente relación con muchos gobernadores que se han adherido públicamente al proyecto de Alberto Fernández, a quien respeto mucho. Tengo muy buena relación con varios integrantes del kirchnerismo. No tengo una relación personal con Cristina Kirchner porque no hablo con ella hace más de seis o siete años. Hablo con Agustín Rossi y tengo muy buena relación con Axel Kicillof".