Juntos. Tras las primarias, los tres referentes del Frente Todos, Alonso, Delgado y Godoy, se mostraron unidos. Esa imagen se reflejó en las generales. El espacio obtuvo casi la misma cantidad de votos que en las PASO.

Los dichos de Marcelo Delgado, quien fue candidato del Frente Todos en Rivadavia y dijo que a la Junta del PJ del departamento le falta renovación y que los votos que obtuvo lo habilitan a ir por la conducción, generaron malestar entre referentes del justicialismo de ese distrito. Quienes salieron al cruce fueron el presidente de la estructura partidaria, Moisés Lara; el secretario Político, Raúl Alonso; el secretario de Adoctrinamiento y Organización, Elías Álvarez, y quien hoy ocupa un cargo en el Consejo provincial, Ruperto Godoy. Todos coincidieron que no es el momento para plantear esa discusión y que la cantidad de adhesiones que consiguió Delgado no es requisito indispensable para liderar la Junta. Además, indicaron que para ser presidente primero debe llegar a un consenso con el resto de la dirigencia. Por otro lado, todos cuestionaron los dichos sobre que en el partido hay un cierre hacia la juventud. Los dirigentes recordaron que en las tres listas que compitieron en las PASO hubo miembros de la Juventud Peronista (JP) e, incluso, Leonardo Lorenzo fue electo concejal.



El dirigente, extitular de la Obra Social Provincia, fue quien se impuso en las primarias ante Alonso y Godoy y logró cosechar 19.787 votos en las elecciones generales del 2 de junio. Con esa cifra, Delgado apuntó a la Junta del PJ de Rivadavia al sostener que quiere conducirla porque a ese órgano le hace falta una renovación, en la que los jóvenes estén más representados y con el que se pueda construir un proyecto para ganar en Rivadavia, distrito que le es esquivo al justicialismo hace ocho años. Además, dijo que la Junta falló ya que no logró generar un trabajo coordinado de referentes dentro del Concejo Deliberante.



Sobre esa reflexión, los más críticos fueron Lara y el exintendente Álvarez. El primero manifestó que las declaraciones del candidato del Frente Todos fueron "desubicadas. Yo no hubiese salido a decir ese tipo de comentarios cuando venimos de perder una elección. Es faltarle el respeto a todos los compañeros que pusieron todo el esfuerzo para tratar de que él gane. Además, debería tratar de ser más humilde".



En esa misma sintonía se manifestó Álvarez al decir que "nunca en la historia del partido se ha puesto a ver quién sacó más votos para ser presidente de la Junta. Además, él la detesta, ya que no participa y no quiere hacerlo. Todas las críticas que hace son mentiras y están infundadas. Los votos que ha sacado, con los que ha perdido, no le dan ningún derecho para ser presidente".



Por su parte, Godoy también habló de destiempo al considerar que hoy el PJ y el Frente Todos deben apostar todas sus fuerzas a la elección nacional. Así, dijo que "no corresponde una lucha interna entre los peronistas. Sus declaraciones no son oportunas y no es conveniente hablar de ello porque ahora debemos mostrar unidad".



De los referentes del PJ de Rivadavia, el que se mostró más cercano a Delgado fue Alonso. El secretario Político de la Junta dijo que coincide en que al órgano político le hace falta una renovación y sostuvo que "Delgado es afiliado y como tal, tiene derecho a someterse a consideración de los compañeros para ser presidente". En lo que no estuvo de acuerdo fue en el tiempo y en que los votos lo avalan para ir por el cargo. Alonso dijo que "el apoyo lo va a tener si logra un consenso dentro de la Junta. Eso es lo que debe tratar de buscar ahora". También indicó que a Delgado "le hace falta una reflexión más interna. Mirarse hacia adentro y repasar por qué perdió la elección".



Traslado de votos



En las PASO el Frente Todos obtuvo 1.458 sufragios. En las generales, la cifra que logró Delgado fue un poco menor a la de todo el frente (19.787 votos), por lo que puede deducirse un traslado casi completo de votos hacia el candidato. Martín ganó con 28.425 votos, poco más de 16 puntos por sobre el oficialismo.