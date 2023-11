Luego de que el gobernador Sergio Uñac lo criticara con dureza, lo ninguneara y lo mandara a trabajar, el vice electo Fabián Martín, de Juntos por el Cambio (JxC), pidió respeto y le bajó el tono a la disputa que se había generado luego de sus cuestionamientos a tres designaciones clave del hoy oficialismo en el Tribunal de Cuentas. "Cuando hablo, lo hago siempre con respeto y pretendo lo mismo cuando se hable de mí", resaltó el actual intendente de Rivadavia. Además, indicó que "el tema no da para más", aunque no dejó pasar que "siempre he trabajado y no hace falta que nadie me mande a trabajar".

Uñac había disparado ayer en la mañana munición gruesa contra Martín. Sucede que el vicegobernador electo había lanzado dardos por la propuesta del Ejecutivo de designar en el Tribunal de Cuentas a Pablo García Nieto como presidente, a Elio Frack como vice y a Juan Flores como vocal. "No es oportuno que un gobierno que está en retirada designe a los miembros", había señalado Martín, además de que había manifestado que "tampoco es ético y nunca nos consultaron".

Por eso, el Gobernador expresó que "quienes nos van a escuchar o mirar tienen muchos problemas a solucionar para ocuparse de una pequeñez tal como esa (en referencia al Tribunal de Cuentas)". No fue lo único, ya que, en sus definiciones, Uñac rozó a Orrego. "Pero, además, ¿quién va a gobernar? ¿El próximo gobernador, que todavía no habla, o el vicegobernador electo, que es una catarata de definiciones diarias?".

Tras esa primera andanada, luego como que le marcó la cancha al gobernador electo y siguió contra Martín. "Ayer (por el jueves) hablé con Orrego y nada me ha dicho de esto. Yo me voy a manejar con quien debe ser la conducción. Él debe bajar línea, expresarse y decir si está o no de acuerdo. Mientras él no diga nada, no le puedo contestar al vicegobernador", al que le recomendó "ponerse a trabajar, hablar menos y esforzarse mucho más en poder seguir construyendo la provincia que le dejamos".

Al ser consultado, Martín remarcó que, "aun en la disidencia, siempre me manifiesto con respeto", por lo que "pretendo lo mismo". Así, indicó que "me parecen desafortunadas sus palabras (las de Uñac)", aunque subrayó que "tenemos que ponernos a ver las cosas importantes que necesita San Juan y trabajar en ese sentido". No obstante, también señaló que "si hay algo que he hecho siempre es trabajar".

No fue la primera vez que el vice electo había criticado la movida del Ejecutivo de proponer a los reemplazantes del Tribunal de Cuentas. Ya lo había hecho hace unos tres meses, cuando se iba a cubrir la vacante del presidente, aunque luego se sumaron otras dos. Las designaciones se produjeron el jueves, con el aval del oficialismo, mientras que el interbloque de JxC se abstuvo en la votación y no hubo legisladores que criticaran la movida.

Tras el 10 de diciembre, Martín conducirá una Cámara de Diputados en la que el PJ y sus aliados tienen una amplia mayoría con 23 diputados, mientras que JxC cuenta con 12 y hay un libertario.

Otra discusión

Fabián Martín también había criticado que el Ejecutivo llevara adelante, en el tramo final de su gestión, la designación de 14 magistrados. En ese entonces, recibió críticas del vice actual, Roberto Gattoni. Los nombramientos se realizarán el próximo jueves.