Implicados. Jimena Daneri y Julio Claudeville, a la salida de una reunión en Casa de Gobierno en 2013. El mes que viene serán indagados por evasión agravada, al igual que otros exdirectivos y un ejecutivo en funciones.

En su investigación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció que Barrick incurrió en la evasión de impuestos nacionales más grande de la historia de las empresas que operan en suelo sanjuanino. Según los sabuesos fiscales, la compañía eludió el pago de los tributos a las Ganancias y Bienes Personales por poco más de 543 millones de pesos en los períodos 2010 y 2011. Frente a ese escenario, desde el área jurídica del organismo recaudador radicaron la denuncia y el juez federal Leopoldo Rago Gallo ya determinó que el mes que viene indagará a cinco exdirectivos y un ejecutivo como presuntos partícipes de la maniobra. Estos son los peruanos Igor Gonzáles Galindo y Dante Luis Vargas Ghersi y los argentinos Julio Claudeville, Jimena Daneri, Hernán Zaballa y Alejandro Minuto, este aún en funciones, revelaron fuentes calificadas. Su situación es delicada, ya que por ahora están encuadrados en la figura de evasión agravada (por montos superiores a 15 millones de pesos), la cual tiene una escala penal que va de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Así, en el caso de recaer una condena, esta no es excarcelable.



A grandes rasgos, la mecánica que ocasionó el mayor volumen de la presunta evasión consistió, según la denuncia, en que la empresa Minera Argentina Gold, que en ese entonces operaba la mina iglesiana Veladero, recibió préstamos millonarios de otra firma ligada a Barrick Gold Corporation, esta última, la compañía matriz y controlante, con base en Canadá, a la que luego se le cedieron los créditos. Pero de acuerdo a la AFIP, no se trataban de préstamos sino de aportes de capital que se habrían orquestado desde Barrick Gold Corporation, quien tiene el poder de decisión sobre las empresas vinculadas indirectas que se encuentran radicadas en la provincia y el país. ¿Qué diferencia hay entre computar para el fisco una suma como préstamo o como aporte de capital? Si se registra bajo la primera modalidad, se hace como deuda que se genera por la propia actividad, por lo tanto, aumenta los egresos en el balance anual. En el cálculo del impuesto a las Ganancias se restan los ingresos (fruto de las ventas) con los egresos. Si estos últimos suben ficticiamente, reducen la base imponible, de donde se calcula el tributo a pagar. En este caso, la compañía termina desembolsando menos dinero a la AFIP, dado que simuló un aporte de capital como un préstamo, que engrosó los gastos, de acuerdo a la acusación.



El área jurídica del organismo recaudador realizó la denuncia en julio y el fiscal federal Francisco Maldonado llevó adelante el requerimiento de instrucción. Las fuentes señalaron que el juez Rago Gallo, tras analizar el expediente, dispuso la indagatoria de Gonzales Galindo y Vargas Ghersi para el 12 del mes que viene. El primero, según la página de Barrick, fue presidente de la región de Sudamérica en 2010 y 2011 mientras que el segundo fue gerente General de Veladero en 2010. Claudeville, exgerente de Asuntos Corporativos, y Daneri, exgerente de Legales de Argentina, serán interrogados al día siguiente. Zaballa y Minuto se sentarán ante el magistrado el 18 de diciembre, indicaron las fuentes. La indagatoria es un medio de defensa, en el que podrán hacer sus descargos y dar sus explicaciones.



Según la AFIP, la maniobra de simular aportes de capital como préstamos no sólo influyó en el impuesto a las Ganancias sino que también impactó en el cómputo de Bienes Personales. Y además, de acuerdo al fisco, la minera no justificó la prestación de servicios de gerenciamiento y de asistencia técnica y que no está acreditado el gasto que genere una deducción de Ganancias.



Claves del caso

Evasión

La AFIP determinó que la empresa Barrick (Minera Argentina Gold SRL) evadió los impuestos nacionales de Ganancias y Bienes Personales por 543.168.694 pesos en 2010 y 2011.

Maniobra

Según la AFIP, la maniobra más onerosa para el fisco consistió en que se simularon aportes de capital desde la casa matriz hacia la de San Juan como préstamos para reducir el pago de Ganancias.

Sanción

El delito de evasión agravada se produce cuando el monto supera los 15 millones de pesos. La escala penal va de tres años y seis meses a nueve años de prisión, por lo que no es excarcelable.

Sospechosos

El juez Leopoldo Rago Gallo indagará a los peruanos Igor Gonzáles y Dante Vargas y los argentinos Julio Claudeville, Jimena Daneri, Hernán Zaballa y Alejandro Minuto (hoy en Barrick).

Apelación

Fuentes calificadas dijeron que la determinación que realizó la AFIP fue apelada por la empresa, cuyo trámite se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, órgano administrativo que entiende en la resolución de recursos.

Mirada

Según fuentes que siguen el tema, la AFIP en 2016 cambió el criterio y entiende que la deuda y el repago de sus intereses no son préstamos sino aportes de capital. En el expediente consta que Barrick siempre aportó datos.