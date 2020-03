En la mañana de este sábado, el gobernador Sergio Uñac ofreció una extensa entrevista al programa "A todo o nada", de radio Sarmiento, y entre otros temas se refirió a la relación de la provincia con el Gobierno Nacional. Destacó que “nosotros fuimos de las provincias que primero se enrolaron en la candidatura de Alberto Fernández".

De ese modo, afirmó que "esa relación de confianza permitió la llegada de muchos ministros, que nos permitirá retomar varias obras nacionales que estaban paradas o ralentizadas, que las vamos llevando con fondos provinciales.”

A la vez, aseguró que, “hemos firmado convenios para desarrollar dos proyectos, uno es el acceso Este a la provincia de San Juan, una autovía muy necesaria; el otro, un proyecto ejecutivo que se refiere a un segundo puente que una Chimbas con Albardón”. Y destacó: “Estamos viabilizando todos los convenios para volver a tener la llegada de fondos nacionales (adeudados)”.

También resaltó que San Juan "ha sido la sexta provincia en recibir la Tarjeta AlimentAR, esto habla de una muestra de confianza del Gobierno nacional al provincial”. Y sostuvo: “Nosotros somos parte del proyecto político del Presidente”.



LA INTERNA DEL PJ PROVINCIAL

Si bien las preguntas al gobernador Sergio Uñac tocaron buena parte de los temas de la ya nutrida agenda coyuntural que tiene la provincia y el país, las elecciones internas que vive por estas horas el Partido Justicialista se llevó buena parte del tiempo que el jefe del peronismo local le dedicó a una entrevista.

Uñac se mostró prudente a la hora de hablar del escenario que llevó a que haya internas en el peronismo local. Consultado sobre por qué no se llegó a un acuerdo, el primer mandatario dijo que ”no se pudo por distintas circunstancias, se intentó y por motivaciones personales y políticas de los dos sectores no se pudo”.

Renglón seguido, expresó que “lo que yo estaba pidiendo (para un acuerdo) es lo que yo había dado, que era gobernabilidad política”. En este punto hizo un repaso por los gobernadores locales peronistas que lideraron el partido sin necesidad de internas.

Y agregó, “el resultado (de la interna) puede ser favorable a uno o a otro, de nosotros no va a haber ningún mecanismo de agresión. En las urnas saldrá lo que tenga que salir, y yo respetaré ese resultado”.

Uñac dio a entender que se sintió atacado por la otra lista, “puede ser, pero es parte de lo que pasa en esta actividad, pero aprendí mucho a desdramatizar, yo no contesté y no me interesa”.

LO QUE DIJO SOBRE OTROS TEMAS

CORONAVIRUS

-“El coronavirus es ya pandemia y tenemos que hacernos carne y tomar nota que a las pandemias se las puede afrontar con mucha responsabilidad, social e institucional”.

- “En los últimos días ha tomado él (por Alberto Fernández) la conducción de la problemática”.

-“Estamos tratando de ver cómo nos cubrimos en la provincia del impacto que hay en la economía mundial”

ABORTO

-“No vi el proyecto de despenalización del aborto, quiero ser muy prudente. El Presidente del bloque oficialista en senadores ya dijo que no lo va a acompañar, yo creo que va a haber libertad de acción y a las convicciones personales”.