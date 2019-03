Mano a mano. El gobernador Uñac fue entrevistado por el periodista Luis Novaresio, en América 24, y tiró definiciones sobre Cristina Fernández, el presidente Mauricio Macri y Roberto Lavagna.



El gobernador Sergio Uñac se metió de lleno en el escenario político nacional al lanzar jugosas frases sobre su futuro y los principales actores principales. En primer lugar, talló sobre la interna peronista, en la que dio una definición contundente al aconsejarle a la senadora Cristina Fernández de Kirchner que “no debería volver a presentarse” para pelear por la Presidencia. “Debemos proponer una alternativa superadora”, resaltó el sanjuanino en el programa del periodista Luis Novaresio, de América 24. Y en esa última declaración incluyó al modelo de Mauricio Macri, al que también le propinó críticas. Y en el plano personal, no descartó ser vice de Roberto Lavagna y abrió el abanico al reconocer que “no me estoy excluyendo de nada” y que lo que viene “lo iremos viendo en los próximos meses”.



Las palabras de Uñac en el programa televisivo tuvieron una importante repercusión, ya que fueron replicadas en los principales medios digitales de país. Es que sus dichos levantaron polvareda, dado que entró a jugar fuerte en la convulsionada interna justicialista, en la que se debate la unidad de todos los sectores. Por un lado está Alternativa Federal, con los gobernadores Juan Schiaretti, de Córdoba, y Juan Manuel Urtubey, de Salta, y dirigentes como Miguel Pichetto y Sergio Massa, que apuestan, con mayor o menor énfasis entre ellos, a que Cristina no debe ser parte del armado. Y por otro, los sectores que aseguran que, por su caudal electoral, debe hasta encabezar una candidatura presidencial. En ese contexto, el sanjuanino sentó su postura. “Si fuera allegado a Cristina, le aconsejaría que después de sus dos períodos no debería volver a presentarse”, destacó, a la vez que agregó: “Debería ser parte de un nuevo armado, pero ser parte no quiere decir que lo encabece”. La apuesta de Uñac es que el PJ contenga a los militantes kirchneristas, tal cual lo hizo en la provincia con el frente Todos. Además, manifestó que el de Cristina fue un gobierno “que tuvo mucha voluntad, que imprimió algunos cambios y cometió algunos errores”.

Uñac dijo que el candidato que llegue tiene que hacerlo un modelo de gobierno.

Inclusive, coincidió con Lavagna (exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner), que perfila como candidato presidencial, en que “en términos reales”, la herencia que va a dejar Macri va a ser peor que la de Cristina. Tal cual lo viene haciendo en la provincia, sobre el Presidente y su gestión marcó fuertes diferencias. Indicó que al gobierno de Cambiemos “le faltó vocación de servicio o, por lo menos, un proyecto claro de qué hacer con la economía”. Además, dijo que las medidas que han tomado impactan “en la pérdida de empleo, pobreza y más marginación”. Por otro lado, señaló que le llamó “mucho la atención” la definición de Macri sobre su padre Franco cuando reconoció que este último había cometido un delito al someterse al régimen extorsivo del kirchnerismo. “Si estaba cometiendo un delito y él lo sabía, es un tema de mucha discusión. Si no se lo dijo en vida, no se lo hubiera dicho después de muerto. En definitiva, no cumplió ni con uno ni con otro”, remarcó Uñac.



En la entrevista volvió a elogiar a Lavagna, reconoció que lo banca y que “no es un disparate” que pudiera llegar a ser su candidato a vice. Y si bien remarcó que su obligación primaria es gobernar San Juan y buscar la reelección, admitió que “me encantaría ser una herramienta útil para poder sacar el país adelante”. Sobre Alternativa Federal expresó que “en el último tiempo, las reuniones se concentraban en críticas más que en propuestas. Es desgastante para la sociedad, que está cansada de escuchar sólo críticas”.