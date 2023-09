Para Sergio Uñac, Gobernador y candidato a senador por Unión por la Patria (UxP), el lanzamiento de la mesa "Massa presidente" representó "no sólo una foto", sino "un punto de partida, después de una elección en la que hemos ido divididos para saber quién podía salir primero o segundo, pero eso es materia del pasado". Con esa frase, pidió dejar atrás las diferencias con el giojismo para que, el 22 de octubre, la alianza se imponga en las elecciones. Por su parte, el legislador nacional y referente de San Juan Vuelve, José Luis Gioja, se expresó en la misma línea al sostener que "no demos más vueltas. No especulemos con que la foto sí o la foto no. La foto que quieran, pero lo que necesitamos no son fotos, sino votos que estén adentro de las urnas, que digan la propuesta de este gran movimiento, que es el justicialismo y Juntos por la Patria". En ese último punto, se confundió al pronunciar el nombre de la coalición. Tras los pronunciamientos de unidad, con el candidato a presidente Sergio Massa como punto de enlace, lo que resta saber es si ambos lograron transmitir ese mensaje puertas adentro del frente, teniendo en cuenta el feroz enfrentamiento que han tenido ambas líneas. Uñac y Gioja pidieron trabajar en conjunto por el Ministro de Economía, pero hay segundas y terceras líneas que ven difícil esa comunión.

Si bien ambos referentes se mostraron juntos bajo la mesa "Massa presidente" y dieron discursos de unidad, hubo gestos de Gioja, principalmente, que reflejaron su incomodidad en el encuentro, como su ingreso por una zona distintas al Hotel Viñas del Sol en Santa Lucía y su búsqueda para no estar tan cerca de Uñac en la mesa de autoridades. El espacio del exgobernador cayó ante el uñaquismo en las PASO y se queda sin poder de fuego territorial después del 10 de diciembre. Así, la mesa Massa presidente se completó con el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, el referente local del Frente Renovador, Franco Aranda; el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda; el titular del Frente Grande, Horacio Quiroga, y Alberto Agüero, del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP).

El primero en tomar la palabra fue Aranda, quien lanzó duras críticas contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, por sus propuestas sobre salud y educación. El segundo en expresarse fue Gioja, quien, si bien tuvo un encendido discurso en el que dijo que "lo que falte al 22 de octubre, y de ahí en más, si hay segunda vuelta, a laburar como sabemos", en ningún momento de sus 10 minutos de mensaje nombró a Uñac. Sólo hizo una referencia al "Gobernador" al criticar a Milei por querer cambiar el sistema de coparticipación federal de impuestos. Además, cometió una equivocación que no pasó desapercibida al indicar que "cuando escuchamos estas locuras de propuestas, creo que hay que domarlas y hay que transformarlas en ganas de trabajar por el proyecto nacional y popular. Por eso hoy está Juntos por la Patria (debió decir UxP). Por eso venimos a ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos, coordinar y trabajar en conjunto para que las urnas se llenen de votos de Juntos por la Patria el 22 de octubre".

Uñac se mostró más abierto a la unidad al referirse varias veces a Gioja como "el Flaco" y al indicar que "es necesario que ustedes me den la fuerza para ir desde acá hasta el pueblo a expresarle que hay que defender los intereses de San Juan en el Congreso nacional". Además, dijo que "vamos a dirimir entre polos opuestos la elección y el modelo de país que queremos y esperemos lo podamos definir ese propio 22 de octubre".

La "foto" de ayer no fue menor, ya que, en las PASO, UxP se impuso en la categoría de senador con 131.838 votos, de los cuales, 73.048 fueron de Uñac y 58.790 del giojismo. De ahí la importancia de tratar de contener los votos del sector que representa Gioja. El arrastre de lo que consiga Massa puede ser clave para el Gobernador.