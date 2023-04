La pelea por el uso de símbolos y frases del diputado nacional Javier Milei en la campaña de cara al 14 de mayo llegó a la Justicia Penal. El frente Desarrollo y Libertad había obtenido el aval del espacio del libertario para la utilización de su imagen y emblemas, por lo que el Tribunal Electoral le había otorgado la exclusividad. No obstante, en la coalición señalaron que la agrupación Unidos por San Juan (UXSJ), que conduce Marcelo Orrego, y el candidato a gobernador Sergio Vallejos no han acatado lo que ordenó el organismo, por lo que radicaron ayer una denuncia ante la Unidad Fiscal Delitos Especiales. En ese marco, indicaron que la exalianza Juntos por el Cambio está incumpliendo una orden de autoridad competente, por lo que estarían incurriendo en el delito de desobediencia judicial, el cual se castiga con 15 días a un año de prisión, una figura que contempla la excarcelación. Incluso, fueron duros al exponer que "resulta claramente violatoria y desafiante la conducta asumida por los obligados a la abstención de uso, quienes pretenden desconocer la naturaleza de un fallo judicial u órgano competente, pretendiendo sin más imponer 'la ley de la selva'". Así, solicitaron que se abra una investigación, en la que apuntaron contra Vallejos y "los representantes de los partidos constituyentes" del frente opositor.

La denuncia contra el frente que conduce Orrego y contra Vallejos había sido adelantada por el coordinador de Desarrollo y Libertad, José Peluc. En conferencia de prensa, el dirigente remarcó que "la misma Karina Milei (hermana y una de las jefas de campaña del diputado nacional de La Libertad Avanza) nos dio la autorización para usar todos los símbolos y frases y la Justicia nos dio la razón. Si este señor (por Vallejos) no cumple retirando toda la cartelería y demás, será denunciado por el incumplimiento de la resolución del tribunal". Además, había indicado que la orden que obliga al empresario textil a retirar la cartelería y dejar de usar el nombre de Milei más los emblemas, "tiene más de una semana". Por lo que tuvo "un tiempo prudencial para que pudiera hacer ese trabajo y no lo ha hecho". No sólo eso, sino que, además, indicó que sigue utilizando los símbolos en las redes sociales.

A mediados de mes, y por el planteo que hizo Desarrollo y Libertad, el Tribunal Electoral había ordenado a UxSJ y a Vallejos "el cese inmediato del uso del león en color amarillo y fondo negro, así como toda otra imagen o leyenda" identificatoria del diputado de La Libertad Avanza. Tras esa resolución, el empresario textil había indicado ante este medio no tener plata "para levantar los 3.200 carteles de Milei pegados en San Juan" y se mostró desafiante ante la posibilidad de una acción penal al declarar que "la espero. Van a hacer un papelón".

La utilización de símbolos no es menor en un proceso electoral. En algunos casos, los dirigentes buscan tener un anclaje con un referente de peso que los ayude a llegar al electorado. No es el único conflicto contra UxSJ, ya que el bloquismo cuestionó que candidatos de ese frente utilizaran la estrella y el nombre del partido (ver Símbolos y...).

En la denuncia ante la UFI Delitos Especiales, Desarrollo y Libertad solicitó que "se determine la existencia de partícipes necesarios en la comisión del delito, facilitando la publicación de material prohibido".

>> Símbolos y nombre bloquista

A mediados de mes, el frente San Juan por Todos (SJxT) expuso que "ciudadanos afines con el frente Unidos por San Juan (UxSJ) están utilizando símbolos, logo y nombre del Partido Bloquista", cuando estos "han sido reservados para uso exclusivo" de SJxT. Así, las autoridades del Tribunal Electoral emitieron una resolución en la que ordenaron "el cese de la utilización de símbolos, imágenes, nombre y logo" por cualquier agrupación que no tenga la autorización. Quien no cumpla, podrá enfrentar acciones penales con castigos que van de 15 días a un año de prisión.